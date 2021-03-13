Arızalanan Hubble Uzay Teleskobu Yeniden Devrede

İnsanlığın uzayda gerçekleştirdiği pek çok keşifte kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, bir süredir yazılımsal bazı sorunlar yaşıyordu. Teleskoptaki sorunun giderildiği ve normal şekilde çalışmaya başladığı açıklandı.

Henüz insanlık kendi gezegeninin dışında koloniler kuramamış olsa da uzayda faaliyet gösteren, yörüngede dolaşan çok sayıda uzay aracımız bulunuyor. Bunların en önemli ve en bilindik örneklerinden biri de Hubble Uzay Teleskobu.

Uzay istasyonunda yaşanan bir teknik sorundan dolayı Hubble bir haftalık süreyle olağan hizmetlerini verememişti. Yazılım kaynaklı olduğu belirtilen sorunun çözüldüğü ve Hubble'ın her zamanki şekilde çalışmaya başladığı duyuruldu.

7 Mart'tan beri bakımdaydı

Geçtiğim pazar günü yer kontrol ekibi, aracın ana bilgisayarında bir yazılım sorunu olduğunu ortaya çıkardı. Teleskop bu süreçte kendisini güvenli moda aldı. Hubble'ın kullandığı sistem bir sorun algıladığı anda, sorun çözülene kadar kendisini bu güvenli modda korumaya alıyor.

NASA ekibinin yaptığı çalışmalarda sorunun nedeninin yakın zamanda bir jiroskopta yapılan güncelleme olduğu ortaya çıktı. Temel olarak teleskobun dengede kalmasını sağlayan bu sistemler, aynı zamanda aracın bir hedefe kilitlenebilmesi için de kritik önem taşıyor.

Hubble'ın yeni jiroskop güncellemesinde, sorun yaşanan jiroskobun daha doğru ölçümler yapabilmesi için bir geliştirme yapılmıştı. Bu güncellemenin normalde erişmesi gereken bellek modülüne erişemediği için sorun yaşandığı ifade edildi.

Şimdi de başka bir ekipman bozuldu

Ekip sorunu keşfettikten sonra bir sonraki güncellemde nasıl çözebileceklerini de planlamaya koyuldu. Şimdilik hatalı jiroskop devre dışı bırakılarak sorun çözülmüş oldu. 11 Mart'ta da Hubble güvenli moddan çıkarıldı ve yeniden bilim modunda çalışmaya başladı.

Öte yandan güvenli moddan bilim moduna geçmeden önce cihazın bilime hazırlık adı verilen bir ara modu bulunuyor. Bu modda beklenmedik bir hata ortaya çıktı ve Hubble'ın geniş arazi kamerası 3 adlı modülü de arızalandı. Ekip şimdi bu modülü de çalıştırmak için çaba sarfediyor.