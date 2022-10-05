Hubble, Bu Kez Yan Yana Duran İki Galaksiyi Gözlemledi

1990 yılında fırlatılan ve yavaş yavaş ömrünün sonuna yaklaşan Hubble, bu kez yan yana duran iki galaksiyi gözlemledi.

James Webb Uzay Teleskobu’nun faaliyetlerine başlamasıyla biraz göz ardında kalan Hubble, bugün kendisini yeniden hatırlattı. 1990 yılının Nisan ayında uzaya fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, “Arp-Madore 608-333” olarak tanımlanan, yan yana duran iki galaksiden oluşan yapıyı gözlemledi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntüde iki galaksi, aslında birbirinden ayrı dursa da bu galaksiler sürekli birbiriyle etkileşim halinde. İki galaksi, yer çekimi kuvvetiyle sürekli birbirlerini etkiliyor, galaksilerin şekilleri zamanla çekim kuvveti sayesinde değişiyor.

Hubble'ın yaptığı son gözlem:

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Paylaşılan bilgilere göre Arp-Madore 608-333’un görüntüsü, gelecek araştırmalar için arşiv oluşturulmak üzere elde edildi. Bilim insanları, mevcut arşivlenen yapıları Hubble’ın gözlemlemesi için seçiyor. Bu seçim, Hubble’ın en kolay ve uğraşsız bir şekilde gözlem yapması için sırasıyla yapılıyor. Bu sayede Hubble, ömrünün sonuna yaklaşırken en fazla sayıda gözleme imza atabiliyor.

Hubble’ın bir önceki gözlemi:

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James Webb’in gölgesinde Hubble, 9 Eylül’de de bir gözlemiyle gündeme gelmişti. Teleskop, bu kez SDSS J115331 ve LEDA 2073461 adlı birbiriyle çakışan galaksileri gözlemlemişti.