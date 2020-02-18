Hubei'den Çıkmak İsteyen Kadın, Araba Bagajında Yakalandı

Çin’de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, Çin hükûmetini seyahat konusunda sert önlemler almaya zorlamıştı. Ancak bazı vatandaşlar bir şekilde bu sert önlemlerin etrafından dolaşmaya çalışıyor.

Çin’de patlak veren Corona virüsü salgını, birçok insanın hayatına mal olurken Çin hükûmeti, virüsün yayılmasını önlemek için hastalığın merkezi olan Wuhan’ı karantina altına aldı. Karantina, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli bir yol olsa da burada bulunan insanlar, karantina sebebiyle oldukça büyük zorluklar yaşayabiliyor.

Tabii vatandaşlar, Çin hükûmeti tarafından virüs salgını sebebiyle konulan seyahat konusundaki bu katı kuralların bir şekilde etrafından da dolanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu kurala uymak istemeyen bir kadın yolcu yakalandı.

Seyahat yasağı

Şangay polisi, geçtiğimiz günlerde arabanın bagajına saklanarak şehre girmeye çalışan bir kadını yakaladığı görüntüleri yayınladı. Arabanın bagajında yakalanan kadın, Çin Yeni Yılı sebebiyle virüsün de merkezi olan memleketi Hubei’ye gitmiş ve çalıştığı şehir olan Şangay’a dönmeye çalışıyordu.

Çin’deki bazı şehirler, ocak ayının sonundan bu yana karantina altında tutuluyor. Bu şehirlerden bir şekilde kaçmayı başaranlar ise Şangay’a ulaştığında durduruluyorlar ve 14 günlük karantinayı tamamlamaları gerekiyor.

Shine News’te yer alan habere göre kimliği açıklanmayan kadın, arabanın arkasına saklanarak bu kuralın etrafından dolanmaya çalışıyor. Şehrin sınırındaki kontrol noktasında yakalanan sürücü ve kadında herhangi bir ateş belirtisi olmasa da ikisinin de karantina altına alındığı biliniyor.

Çin’de ticaret merkezi olan şehirler, şu an Corona virüsü sebebiyle hayalet şehre dönmüş durumda. Açıklanan resmi rakamlara göre şu an Çin’de virüs sebebiyle 1.875 kişi hayatını kaybetti ve hastalık için hâlâ kesin bir çözüm bulunabilmiş değil.