Wolverine’in beyaz perdedeki yolculuğu 2017 yılında gösterime giren Logan filminde sona ermişti. Wolverine’i oynayan Hugh Jackman ise karakterin bir gün geri döneceğinden emin.

Sunday Today programına katılan Hugh Jackman, Wolverine’in bir gün geri döneceğinden emin. Emin olmadığı şey ise ikonik karakterin hangi aktör tarafından canlandırılacağı.

Karakteri elbet birilerinin alacağını ve Wolverine’in geri döneceğini söyleyen Jackman’a, programın sunucusu Willie Geist “Sen değilsin ama” karşılığını verdi. Jackman da “Hayır, ama Ryan (Reynolds) bir türlü durmuyor.” karşılığını verdi. Deadpool’u oynayan Reynolds uzun süredir Deadpool ile Wolverine’in bir arada olduğu bir film çekmek istiyor.

Hugh Jackman, daha önceki Deadpool filmleri için gelen teklifleri de reddetmişti. Ünlü oyuncu muhtemelen role geri dönmeyecek, ancak Marvel - Fox birleşmesinden sonra yeni bir Wolverine bulunana kadar hayranlar Jackman’ı yeniden Wolverine olması için sıkıştırmaya devam edecekler.