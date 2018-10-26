Hulk, Thor'un Çekici ve Godzilla Artık Birer Takım Yıldızı

NASA, Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu'nun 10. yıldönümüne özel bir sürpriz gerçekleştirerek 21 gama ışını takım yıldızını popüler kültür öğeleri ile isimendirdi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu'nun göreve başlamasının 10. yıldönümünü ilginç bir şekilde kutladı. NASA, 21 yeni gama ışını takım yıldızını, popüler kültürün sevilen karakterleri ile isimlendirdi. Bu karakterler arasında yeşil dev Hulk, Thor’un efsanevi çekici Mjolnir, Doctor Who’dan TARDIS, Star Trek’ten Starship Enterprise ve Godzilla yer alıyor.

Hepsi bu kadar da değil; Fermi Uydusu, Albert Einstein, Golden Gate Köprüsü, Vasa, Eiffel Kulesi, Saturn V Roketi gibi pek çok bilindik simge, NASA’nın yeni gökyüzü takviminde yer alıyor. NASA ayrıca takım yıldızlarını, isimlerini aldıkları karkaterlerle bağdaştıran bazı açıklamalarda da bulundu. Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu’nun 10. yılına özel isimlendirilen 21 yeni gama ışını takım yıldızını buraya tıklayarak NASA’nın resmi web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Hulk

Mjolnir

TARDIS

Starship Enterprise

Godzilla