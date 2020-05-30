Dizi ve film yayın platformu Hulu, yeni özelliğini test etmeye başladı. Hulu Watch Party adındaki özellik, Hulu kullanıcılarının 8 kişiye kadar bir içeriği birlikte izleme imkanı sunuyor. Özellik henüz sadece bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor.

Özellikle koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde adından sıkça söz ettiren dizi ve film yayın platformları, sürekli yeni özellikler ekleyerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Netflix'in dişli rakiplerinden biri olan Hulu, yeni özelliğiyle kullanıcılarını memnun etmeyi başaracakmış gibi gözüküyor. Ülkemizde henüz hizmet vermeyen platform, Hulu Watch Party adındaki özelliğini test etmeye başladı.

Fiziksel olarak farklı konumlarda bulunan Hulu kullanıcılarının aynı anda aynı içeriği izlemelerini sağlayan bu özellik, 28 Mayıs'ta kullanılmaya başlandı. 8 kişiye kadar birlikte izlemeye izin veren uygulama, henüz sadece bilgisayar üzerinden kullanabiliyor. Televizyondan ve mobilden platforma erişim sağlayan Hulu kullanıcıları şu anlık bu özellikten yararlanamıyor. Ayrıca özellikten yararlanabilmek için reklamsız pakete üye olmak gerekiyor.

Sadece reklamsız paket kullanıcıları özellikten yararlanabilecek:

Hulu'ya para ödediği hâlde reklamlı paketi kullanan ve Disney+ aracılığıyla servise erişen kullanıcıların, maalesef bu özellikten yararlanma imkanı bulunmayacak. Bununla birlikte, Watch Party özelliği sadece belirli içeriklerde kullanılabilir durumda olacak.

Hulu, yeni özelliğinden "Hulu Watch Party, Hulu abonelerinin filmleri ve dizileri birlikte izlemelerini ve uzun mesafelerden birbirlerine bağlanmalarını sağlayan bir test özelliğidir. Bu özellik, tüm katılımcılar için video oynatmayı senkronize eder ve izlenen videoya bir grup konuşması ekler" şeklinde bahsetti.

Özelliğin 18 yaş sınırı bulunuyor:

Özellikten yararlanmak için öncellike Hulu'nun internet sitesini ziyaret edin ve 'Watch Party ile izlenebilir" başlıklı bir içerik arayın. İçeriğin detaylar kısmından "Watch Party" simgesine tıklayarak izlemeye başlayın. Oynatma başladığı zaman zincir simgesine dokunarak bağlantıyı kopyalayın ve özellikten yararlanabilen başka bir Hulu kullanıcısıyla paylaşın. Şirketin, özellikten yararlanmak isteyen kullanıcıları için bir de 18 yaş sınırı bulunuyor.

Birlikte izleme başladıktan sonra, kullanıcıların ekranın sağ tarafında bulunan pencereden birbirleriyle sohbet etme imkanı bulunuyor. Özellik kullanıcılara bazı kolaylıkları da sunmayı ihmal etmiyor. İzleme kısmında geride kalan herhangi bir kullanıcı, "yakalamak için tıkla" butonuna basarak diğer kullanıcılarla senkronize olabilir. Şimdilik sadece bilgisayar sürümünde kullanılan özelliğin diğer platformlara gelip gelmeyeceğiyse henüz bilinmiyor.