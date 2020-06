Hulu, IMAX'in 16 Popüler Belgeselini Yayınlayacak

Gerçek zamanlı veri yayın platformlarından olan Hulu, IMAX ile güç birliğine giderek şirketin büyük beğeni toplayan 16 belgeselini yayınlayacak. 4K olarak yayınlanmayacak belgesellerin remastered versiyonlarının seyircilere sunulacağı söyleniyor.

Çevrimiçi yayın platformu Hulu, IMAX ile iş birliği yaptı ve şirketin 16 büyüleyici belgeselini yayınlama konusunda anlaşmaya vardı. Bu 16 belgesel arasında A Beautiful Planet, Destiny in Space ve Into the Deep gibi eserler de yer alıyor. Kötü haberse bu 16 belgeselin hiçbirinin 4K yayınlanmayacak olması. The Verge'e konuşan bir IMAX yetkilisi de 4K yayın olmayacağını doğruladı ancak belgesellerin çoğunun remastered versiyonlarının yayınlanacağı müjdesini verdi.

Disney+ gibi diğer çevrimiçi yayın platformları, içinde Star Wars serisinin de yer aldığı filmlerin remastered versiyonlarını yayınlıyor. Her IMAX filmi 4K yayınlanma seçeneğine sahip olmasa da A Beautiful Planet gibi bazı IMAX yapımları IMAX Enhanced Blu-ray olarak yayınlandı ki bu da 4K görüntüleme vadediyor. Hulu'nun 4K yayınlarıyla biraz karmaşık bir ilişkisi olduğu biliniyor. Netflix ve Disney+ daha geniş bir yelpazede 4K filmler sunarken Hulu'nun sunduğu yayın sayısı daha az.

Hulu ve 4K ilişkisi pek iyi yürümüyor:

Hulu, 4K yayını ilk kez 2016'da kullanıcılarına sundu ancak Temmuz 2019'da tekrar eklenmeden önce bir süre devre dışı bırakıldı. O günden bu yana Hulu orijinal yapımlarındaki 4K yayın sayısı hâlâ az. Bunun yanı sıra Hulu 4K yayını desteklese de 4K HDR'ı desteklemiyor. Bu da demek oluyor ki renkler canlı bir biçimde görünmüyor.

Bütün bunlara rağmen Hulu gibi bir platform aracılığıyla IMAX belgesellerini hizmet verilen ülkelerde izleyebilecek olmak bir hayli güzel. Disney'in diğer çevrimiçi yayın platformu Disney+'ta da çok sayıda National Geographic belgeseli bulunuyor. Netflix'in de kendi doğa belgeselleri için yatırım yaptığı biliniyor.

Önümüzdeki aylarda tamamı yayınlanacak olan IMAX belgesellerinin listesi şöyle: