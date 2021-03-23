Human Horizons, Qualcomm ve 2 Şirketle Ortaklık Kurdu

Yeni HiPhi X modelinde sunacağı teknolojilerle şimdiden dikkat çeken Human Horizons, akıllı araç içi deneyim sunmak için üç şirketle ortaklık kurdu. SUV'un yeni çağın ilk örneklerinden olmasına katkıda sağlayacak bu ortaklık, JOYNEXT, Quectel ve Qualcomm'u içeriyor.

Günümüzün en büyük yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman üreticilerinden birisi olan Qualcomm, bugün geleceğe ışık tutan önemli bir ortaklığı açıkladı. Şirket, Çin merkezli Human Horizons, Ningbo JOYNEXT Technology Corportaion ve Quectel Wireless Solutions şirketleriyle Human Horizons'un ilk süper SUV modeli HiPhi X üzerinde çalışacak. Ortaklık, HiPhi X'e hücresel araçtan her şeye (C-V2X) ve 5G bağlantısı yoluyla gelişmiş bağlantı yenilikleri ekleyecek.

Qualcomm tarafından paylaşılan açıklamaya göre entegre C-V2X doğrudan iletişimli Snapdragon Automotive 5G platformu, yüksek hassasiyetli çok frekanslı küresel navigasyon uydu sistemi (HP-GNSS) ve RF Front-End işlevleriyle otomobile 5G destekli araç deneyimi sunacak. Şirket, bu teknoloji sayesinde otomobilin geleceğe yönelik akıllı bağlantılı araçların yeni çağının bir parçası olacağını da paylaştığı açıklamada belirtti.

Üçüncü seviye otonom teknolojisine yardımcı olacak:

HiPhi X, kazanacağı özelliklerle birlikte kapsamlı üç boyutlu navigasyon çözümüyle yüksek doğruluğa sahip konum belirleme sağlayabilecek. Araç, bunun yanı sıra üçüncü seviye otonom sürüş işlevselliği de kazanacak. Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen modelin üreticisi Human Horizons'ın Mühendislik ve Araç Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Jun Chen, ortaklık ve otomobilleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"HiPhi, Human Horizons tarafından yaratılan yeni, yenilikçi ve yıkıcı bir markadır. Bu kilometre taşına ulaşmak ve otomotivde yeni bir çağ açmak için yenilikçi ruha ve derin teknoloji mirasına sahip JOYNEXT, Quectel ve Qualcomm gibi önde gelen teknoloji ve otomotiv şirketleriyle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Yeni modeliyle fazlasıyla konuşulan Human Horizons'ın otomobiliyle sunacağı yenilikler yalnızca bununla sınırlı değil. Birkaç gün önce HiPhi X hakkında bazı detaylar paylaşan şirket, otomobilin fabrikada üretildikten sonra üretim hattından kendi kendine çıkacağını ve yakın bir park yerine kendisini park edeceğini açıklamıştı. Teknolojik açıdan birçok yeniliğe sahip olan bu modelin nasıl bir başarı elde edeceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.