  • Humble Bundle'da Bu Hafta Sonuna Özel Tam 9 Oyun Ücretsiz

Humble Bundle, Bu Hafta Sonuna Özel Tam 9 Oyunu Ücretsiz Yaptı

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Humble Bundle bu hafta sonu için aylık ödeme sistemindeki 9 oyunu ücretsiz olarak herkese sunuyor!

Özellikle uygun fiyatlı toplu oyun paketleri ve ücretsiz oyunları sunan Humble Bundle, bu hafta sonu için tam 9 oyunu birden ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Alan Wake's American Nightmare ve Limbo gibi başarılı yapımları olduğu listedeki oyunlar oldukça önemli.
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Oyunları ücretsiz olarak alabilmek için tek yapmanız gereken şey Humble Bundle'da üye olmak ya da varolan hesabınız ile giriş yapmak. Ardından oyunları indirebilirsiniz.
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Peki, hangi oyunlar var? Alan Wake's American Nightmare, Limbo, Uurnog, Fortune 499, Tiny Echo, Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche, Arawkanoid, Thor.n, Crescent Bay olarak oldukça dolu bir ücretsiz paket sunuyor. 

Eğer zaman kaybetmeden söz konusu 9 oyunu ücretsiz olarak almak istiyorsanız Humble Bundle'ın sayfasına gidebilirsiniz.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/alan-wakes-american-nightmare-limbo-and-seven-others-are-free-on-the-humble-store/
Etiketler: humble bundle, ücretsiz oyunlar
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