Humble Bundle'da Bu Hafta Sonuna Özel Tam 9 Oyun Ücretsiz

Humble Bundle bu hafta sonu için aylık ödeme sistemindeki 9 oyunu ücretsiz olarak herkese sunuyor!

Özellikle uygun fiyatlı toplu oyun paketleri ve ücretsiz oyunları sunan Humble Bundle, bu hafta sonu için tam 9 oyunu birden ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Alan Wake's American Nightmare ve Limbo gibi başarılı yapımları olduğu listedeki oyunlar oldukça önemli.

Oyunları ücretsiz olarak alabilmek için tek yapmanız gereken şey Humble Bundle'da üye olmak ya da varolan hesabınız ile giriş yapmak. Ardından oyunları indirebilirsiniz.

Peki, hangi oyunlar var? Alan Wake's American Nightmare, Limbo, Uurnog, Fortune 499, Tiny Echo, Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche, Arawkanoid, Thor.n, Crescent Bay olarak oldukça dolu bir ücretsiz paket sunuyor.