Toplamda 12 TL Değerindeki 2 Steam Oyununu Ücretsiz

Humble Bundle, ücretsiz oyun dağıtma konusunda yüzümüzü güldüren sitelerden biri. Bu sefer ki kampanya diğerlerine göre biraz meşakkatli olsa da ücretsiz 2 Steam oyunu için buna değecektir.

Geçtiğimiz haftalarda sizlere ücretsiz oyun haberlerini sık sık ilettiğimiz Humble Bundle, bu kez yepyeni bir kampanyayla karşımızda. Steam'de toplam 12 TL ödeyerek sahip olabileceğiniz Meadow ve The Tiny Bang Story, ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.

Humble Bundle'ın sunduğu 2 ücretsiz oyunu almanız için ilk olarak buraya tıklayarak siteye gitmeniz ve giriş yapmanız gerekiyor.

Daha sonrasında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Turuncu görünen her bir kese, bir kupon sahibi olduğunuzu gösteriyor.

Her yeni günde bir yeni kupon elde ediyorsunuz. 3. günde Meadow için Steam kodunuzu alacaksınız.

5. gün giriş yaptığınızda ise The Tiny Bang Story isimli oyunun Steam kodu hesabınıza düşmüş olacak.

Kampanya ayın 13'üne kadar sürecek ve bu tarihten sonra kuponlarınız sıfırlanacak. O yüzden -en fazla 1 gün unutma hakkınız olması kaydıyla- gün aşırı giriş yapmayı hatırlamanız yeterli. Bu sayede 5. günün sonunda iki ücretsiz Steam oyununa sahip olacaksınız.

Güncelleme

Sizlerden gelen yorumlar üzerine haberimize bir güncelleme yapma gereği duyduk. Fazladan kupon kazanmak için 5'er dolarlık her alışverişiniz size yeni bir kupon veriyor olacak. Ancak bunu yapmak zorunda değilsiniz; gün aşırı her girişiniz sizlere bir kupon kazandıracaktır. Bu sayede herhangi bir harcama yapmadan da oyunlara sahip olabilirsiniz.