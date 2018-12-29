CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında, Hürkuş-C'nin görüntüleri yayınlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in CNN Türk'te katıldığı Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında Hürkuş-C hakkında verdiği bilgiler oldukça ümit vaat edici nitelikte. Kendi koruma sistemine sahip iken ilk uçuşunu yapan Hürkuş-C, 5 ton ağırlığıyla ve 1.5 ton yük taşıma kapasitesiyle eğitim uçağından çok daha fazlasını bizlere sunuyor.

En başta eğitim uçağı olarak tasarlanan Hürkuş, yeni modelleriyle Türk Savunma Sanayii envanterinde yerini almaya hazırlanıyor. Hürkuş'un son modeli Hürkuş-C, sahip olduğu Ayar ve Radar güdümlü füzelere karşı koruma sistemini bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda Hürkuş eğitim uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'mize de teslimine başlanılmış durumda.

Hürkuş'un daha ağır mühimmat taşımasıyla ilgili taleplerin olduğunu ve bu talepler doğrultusunda imalat hatlarında kuvvetlerle görüşme yaptıklarını, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, toplam ihracatın 2 milyar doları aştığını da sözlerine ekledi.