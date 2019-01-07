HyperX'ten Oyun Yayıncılarına Özel Mikrofon: Quadcast

Kingston'un oyunculara özel ürünler üreten alt markası HyperX'ten yayıncılara özel bir mikrofon duyuruldu.

Twitch ve YouTube benzeri platformlarda yayıncılık yapma hobisi oyuncular arasında yaygınlaştıkça oyuncu ekipmanlarının skalası da değişir oldu. Eskiden oyuncu ekipmanı denince akla gelen yüksek performanslı RAM, 7.1 kulaklık gibi envanterlerin arasına yayıncı mikrofonları da eklendi.

Kullanıcılar için uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları üreten HyperX, şimdi de kendi başına çalışabilen ve herhangi bir ek ses kartına ihtiyaç duymayan bir USB mikrofon geliştirdi. HyperX Quadcast adındaki bu mikrofon hem PC ve Mac'de, hem de Xbox One ve PS4'te çalışabiliyor.

Yaklaşık 3 metrelik kablo uzunluğuyla gelen mikrofon, bu sayede konsoldan yayın yapan oyuncular için de avantajlı bir alternatif oluşturuyor. HyperX, RGB ışıklandırmalardan hoşlanan oyuncular için gelecek dönemde alternatif modeller de üretecek.

Gelelim ürünün fiyatına... Ocak ayından itibaren piyasada olacak olan Quadcast 140 dolardan piyasaya çıkacak. Ürünün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için belirsiz.