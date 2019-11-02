Hyundai, Hidrojenle Çalışan Kamyonunu Tanıttı

Güney Koreli otomobil üreticisi, karbon salınımını azaltmak için mücadelelerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarım hatları ortaya çıkan Hyundai’nin hidrojenle çalışan HDC-6 Neptun isimli kamyonu, Amerika’da resmen tanıtıldı.

Hyundai, Kuzey Amerika Ticari Araç (NACV) Show'da Elektrikli Araç 2030 Vizyonunun bir parçası olarak iki konsept araç ortaya çıkardı. Otomobil üreticisi, hidrojenle çalışan HDC-6 NEPTUNE Concept Class 8 ağır kamyonunu tanıtırken, römork üreticisi Hyundai Translead, Air Liquide ile geliştirilen HT Nitro ThermoTech'i açıkladı.

Otomobil üreticisine göre, yakıt hücreleri, daha yüksek bir sürüş menzili ve taşıma yükü nedeniyle ağır hizmet tipi ticari kamyonlar için "mükemmel uyum" sağlıyor. Aynı zamanda aracın yakıt ikmal sürecini de düşürdüğü için, maliyetleri de minimum seviyeye indiriyor. Hyundai, ürettiği hidrojenle çalışan kamyonla ilgili olarak, “ABD ve dünyadaki taşımacılığın geleceğine bir pencere açıyor” açıklamasında bulundu.

Amaç, fosil yakıtlara bağlılığı azaltmak

Otomobil üreticisinin 2030 Vision'ı, karbonu giderilmiş bir dünyada sıfır emisyonlu araçlar üretme hedefine yönelik olarak, hidrojenle çalışan yakıt hücresi teknolojisinin yaygın olarak kullanılmasını içeriyor. Kamyon, sera gazlarını ve fosil yakıt bağımlılığını azaltma ihtiyacına yanıt olarak özel olarak oluşturulmuş durumda.

Aralık 2018'de, otomobil üreticisi, farklı taşıt türlerinde hidrojen teknolojisinin gelişmesine 6,4 milyar dolar yatırım yapmıştı. Bu hedef doğrultusunda da Hyundai, ilk araçlarını duyurmuş oldu. Hyundai’nin bu girişimi, ticari araçlar için bir “hidrojen ekosistemi" oluşturmak için onlara katılmak isteyen potansiyel ortaklara da kapılarını açıyor.

Hyundai Motor Group Tasarım Başkanı Luc Donckerwolke, “Yakıt hücresi güç aktarma sistemi bize kamyonun klasik tipolojisini ve mimarisini yeniden tanımlama fırsatı verdi. Hyundai Ticari Araçlar Tasarım Ekibi, gelecekte ticari araçların projelendirilmesi için tüm standartları sıfırlayan, yeni tanımlanmış işlevselliğe odaklanan beyaz bir sayfa açtı” açıklamasında bulundu.

Geleneksel römorklardan %90 daha az karbon salınımı yapan HT Nitro ThermoTech:

Firmanın tanıttığı bir diğer çevre dostu araç ise HT Nitro ThermoTech isimli römork oldu. Bu römork, geleneksel bir römorktan %90 daha az karbon salınımı gerçekleştiriyor ve kriyojenik azot soğutma sistemini ilk kullanan römork oluyor.

Römorkun çatısı ile yan duvarları tek parça halinde ve fiber takviyeli polimer kaplamalarla oluşturulmuş durumda. Bu tasarım römorkun daha sağlam ve hafif olmasına yardımcı olurken, ısı yeteneklerini de arttırıyor. Römork soğuk zincirli malları taşımak için optimize edilmiştir. Kamyonun motoru kapatılsa bile soğutma gücü çalışmaya devam ediyor.