Hyundai Yenilediği Şehir Otomobili 'i10'u Duyurdu

Hyundai'nin en küçük aracı olma ünvanına sahip i10 modeli yenilendi. Üçüncü nesil Hyundai i10, günümüz teknolojilerini bünyesinde barındırarak yenilikçi bir havaya bürünmüş durumda.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte otomobil üreticileri, yeni modellerini duyurmak için ellerini çabuk tutmaya başladılar. Dev şirketler birer birer yeni modelleriyle ilgili duyurular yaparken, bu duyurulara bir yenisiyse Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den geldi. Hyundai, şirketin en küçük arabası olma ünvanına sahip 2020 model "i10"u duyurdu.

2020 model Hyundai i10, serinin üçüncü nesli. Ancak yeni nesil i10, önceki modellerine göre bir hayli yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Araç hem tasarım hem de donanım açısından adeta yeni bir havaya kavuşmuş durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yeni i10'a yakından bakalım.

2020 model Hyundai i10, boyutsal olarak eski modellere göre neredeyse aynı ancak hem enine hem de boyuna doğru 2 santimetrelik bir büyüme söz konusu. Bu da Hyundai i10'u eski modellere göre biraz daha iri yapılı ve sportif gösteriyor. Yapılan ufak dokunuşlarsa, otomobile daha dinamik bir görüntü kazandırmış durumda.

Bu şehir aracının iç tasarımında da değişikliklere giden Hyundai, aracın iç kısmını günümüz teknolojileriyle donatmış durumda. Öyle ki bu aracın 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hem Android Auto hem de Apple CarPlay'le entegreli olarak çalışabiliyor. Ayrıca araç, destekleyen akıllı telefonlara kablosuz şarj hizmeti de sunuyor.

Güney Koreli otomobil devi, i10'un sadece tasarımını değiştirmedi. Aracın donanımsal özellikleri de günümüz teknolojilerini yansıtıyor. Öyle ki Hyundai i10, hem araçları hem de yayaları tespit ederek otomatik olarak fren yapabilen bir güvenlik sistemine sahip. Şirket bu teknolojiyle, ufak kazaları engellemek istiyor. Ayrıca araçta sürücü yorgunluğu tespit sistemi, hız sınırı uyarısı, şerit takip sistemi ve otomatik uzun/kısa far ayarı gibi donanımsal özellikler de bulunuyor.

Hyundai i10'un motor seçenekleriyse tam bir şehir aracı olduğunun ispatı niteliğinde. Aracın ilk motor seçeneği, 67 beygir gücü ve 96 Nm tork üretebilen 1.0 litrelik benzinli bir motor. İkinci seçenekse 1.2 litrelik yine benzinli, 83 beygir gücünde ve 118 Nm tork üretebilen bir motor. Her iki motor seçeneği de standart beş vitesli manuel şanzımanla geliyor ancak otomatik şanzıman seçeneği ek ücret talep karşılığında müşterilere sunuluyor.

2020 model Hyundai i10, 14 Eylül'de başlayacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunları için sergilenecek. 2020 yılının ilk yarısındaysa otomobil, galerilerdeki yerini alacak.