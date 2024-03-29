Hyundai, IONIQ 6 ve KONA'dan sonra IONIQ 5'in de Advance donanımını satışa sundu. Türkiye'ye özel geliştirilen bu donanım, %10'luk ÖTV dilimine girmesi nedeniyle aracın daha düşük bir fiyata gelmesini sağlıyor.

Hyundai, son zamanlarda elektrikli otomobillerini daha uygun fiyatlarla ülkemizdeki müşterilere sunmak için hamleler yapıyordu. Bunlardan biri de ülkemize özel olarak geliştirilen “Advance” donanım idi. Araçların %10’luk ÖTV dilimine girmesini sağlayan bu donanımı daha önce IONIQ 6 ve yeni KONA’da görmüştük.

Otomobil devi, bugün ise Advance donanımını çok beğenilen diğer elektrikli aracı IONIQ 5’e getirdi. Yeni donanımla otomobilin başlangıç fiyatı 755 bin TL daha ucuz.

IONIQ 5’in Advance paketi neler sunuyor?

C-SUV segmentinde yer alan bir otomobil olarak karşımıza çıkan IONIQ 5 Advance, çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip. Aracın dış tasarımı zaten beğeniliyordu. Hatta 2022’de dünyada yılın otomobili olarak seçildiğini görmüştük.

Araç, standart olarak kullanıcılar için çok önemli olan ısı pompasına sahip. Bu özellik zorlu koşullarda menzili artırabiliyor. Bunun yanı sıra piksel tasarımlı LED ön farlar, LED gündüz farları, 19 inç jant gibi dış özelliklere sahip. Bu versiyonda panoramik cam tavan yer almadığını da eklemeden geçmeyelim. Otomobilin boyutları ise uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere sırasıyla 4.635 mm, 1.890 mm ve 1.605 mm. Aks mesafesi ise 3.000 mm olarak açıklandı.

58 kWh’lik lityum iyon bataryaya sahip olan araç, 384 kilometre menzille geliyor. Şehir içinde ise bu miktar 587 km'ye kadar çıkabiliyor. Otomobilin şarjı, DC 350 KW hızlı şarj ile %10'dan %80'e 18 dakika içinde ulaşabiliyor. Hyundai’nin açıklamalarına göre motor, 170 PS (125 kW) güç ve 350 Nm tork üretiyor. 0’dan 100’e 8,5 saniyede çıktığını ve maksimum hızının 185 km/sa olduğunu belirtelim.

Hyundai IONIQ 5 Advance donanımı fiyatı

Versiyon Fiyat Hyundai IONIQ 6 125 KW 4x2 Advance 1.785.000 ₺

7 farklı renk seçeneğiyle sunulacak Hyundai IONIQ 6, motor gücü nedeniyle %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Bu yüzden fiyatı diğer paketlerden daha ucuz. Aracın hâlihazırda satılan 125 kW'lık ve 239 kW'lık Progressive donanımlarının sırasıyla 2 milyon 540 bin ve 3 milyon 75 bin TL fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyelim.

Daha önce Advance paketi sunulan diğer elektrikli Hyundai modelleri:

Hyundai'nin yakın zamanda tanıttığı yeni IONIQ modellerine de göz atmayı unutmayın: