Güney Koreli firmaların geri çağırdıkları 3,4 milyon adet aracın altı aydır tamir edilmeyi beklediği ortaya çıktı.

Güney Koreli otomotiv üreticileri Kia ve Hyundai, Eylül 2023'te yaptıkları bir duyuru ile ABD'deki 3,4 milyon araçlarında yangın riski olduğunu belirtmiş ve araçları geri çağırmıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen araçların büyük kısmının park edildikleri yerde tamir edilmeyi beklediği ortaya çıktı.

Firmalar parça tedariğinde yaşanan zorlukları suçluyor

Araç sahipleri, yangın riskine karşı uyarılırken araçlarını da açık alanlarda, evlerden ve yapılardan uzağa park etmeleri için yönlendirilmişti. Araçların elektrik devrelerindeki akımları azaltması için kullanılan kabloların, sızdırma yapan fren sıvılarıyla temasından dolayı araçlar alev alabiliyordu. Hyundai ve Kia'nın Santa Fe, Elantra, Sportage ve Forte gibi popüler modellerinin 2010-2017 arası üretilen versiyonları bu riski barındırıyordu.

Üreticiler bu araçların kullanmak için güvenli olduğunu ancak araç sahiplerinin, panelde sembollerin yanması ya da yanık kokusu almaları durumunda firmayla ya da bayilerle iletişime geçmeleri gerektiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana da araçlarla ilgili bir yangın vakası yaşanmadığı belirtiliyor.

Tamirat sürecindeki gecikmenin nedeni olarak ise parça tedariğinde yaşanan sorunlar göseriliyor. Güvenlik uzmanları ise bu tür uzun süreli tamir süreçlerinin sorunlara işaret ettiğini belirtiyor. Koreli iki firma, 2010 yılından bu yana toplamda 13 milyon aracı geri çağırmaları ile dikkatleri çekiyor. Hyundai ve Kia, tamir süreçlerini hızlandıracaklarını belirtiyor.