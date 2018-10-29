EuroNcap'in güvenlik testlerine giren Hyundai Nexo, tüm testlerden başarıyla geçerek en yüksek puan olan 5 yıldızı aldı. Nexo, bu başarıyı yakalayan ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil oldu.

Güney Koreli otomotiv devi Hyndai, güvenlik konusunda müşterilerinin gönlünü rahatlatmaya devam ediyor. Şirketin en yeni hidrojen yakıt hücreli otomobili olan Hyundai Nexo, uzun yıllardır Avrupa pazarında satışa çıkacak otomobillerin güvenlik testlerini gerçekleştiren EuroNcap’ten 5 yıldız almayı başardı. Hyundai Nexo, EuroNcap’ten 5 yıldız alan ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil oldu.

Hyundai Nexo FCEV’nin (Fuel Cell Electric Vehicle) EuroNcap testlerin beş yıldızla ayrılmasındaki en büyük etken elbette ki güvenlik donanımları. Ancak bununla birlikte şasi rijitliği ve bağlantı noktaları da otomobilin güvenlik konusunda tam puan ile EuroNcap’ten ayrılmasındaki en önemli noktalardan biri. Nexo, 2018 yılında piyasaya sürüldü ve Güney Koreli şirketin ikinci nesil hidrojen yakıt hücreli elektrikli otomobili olarak dikkat çekiyor.

Tek depo ile 800 kilometrelik azami menzile sahip olan Hyundai Nexo, 160 beygir gücünde bir motora sahip. 0’dan saatte 100 kilometre hıza 10 saniye gibi bir sürede ulaşabilen Hyundai Nexo, gelişmiş donanımı sayesinde 50 derecelik sıcaklıkta dahi kullanılabiliyor. İçerisinde yapay zeka da bulunan Nexo, Güney Koreli şirketi otonom araç çalışmalarında bir adım öteye taşıyor.