Hyundai, Ön Camları Hologramlı Bir Asistana Dönüştürüyor

Hyundai, WayRay isimli firma ile araçların ön camını hologramlı bir akıllı asistana dönüştürecek.

Çok da uzak olmayan bir gelecekte arabaların ön camlarında bulunan bilgiler, şu anda alışık olduğumuz küçük verilerden çok daha farklı olacak.

Bunu tetikleyecek teknoloji ise holografik artırılmış gerçeklik teknolojisi olacak. Bu sayede aracınızın ön camı bir ekrana dönecek ve belirlenen rotada hangi yolu takip etmeniz gerektiği, araç şerit kontrolü ve gideceğiniz yerde bulunan restoranlar gibi verileri görebileceksiniz.

WayRay isimli İsviçreli bir firma, buna benzer bir sistem geliştiriyor ve Hyundai, Porsche ile birlikte bu firmaya yatırım yapıyor. Ayrıca sistemin benzeri Genesis G80 konseptinde CES 2019’da gösterildi. Jaguar Land Rover’ın benzer bir konsepti 2014 yılında gösterdiği de biliniyor.

G80 konseptinde gösterilen sistem, navigasyon özelliklerinin yanı sıra şerit takibi ve kaza uyarısı gibi özelliklere de sahip. Bir nesneye fazla yaklaşmanız durumunda o nesne belirtiliyor ve bir uyarı beliriyor.

Hyundai şu an için teknolojinin ne zaman bizlerle buluşacağı hakkında net bir açıklama yapmamış olsa da şirket bu teknolojiyi geliştiren WayRay ile yakın iletişimde olduğunu ve proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.