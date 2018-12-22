Hyundai, Türkiye Fabrikasına Yaptığı Yatırımları Artırıyor

Türkiye'de yer alan fabrikasına oldukça önem veren otomobil şirketi, Avrupa'dan gelen yoğun talebin çoğunu da, ülkemizde üretilecek otomobiller sayesinde karşılamaya hazırlanıyor.

Otomobil üreticisi Hyundai'nin Türkiye'de yer alan fabrikası, firma için oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Bu nedenle yatırımlarını arttıran üretici, boya departmanını geliştirdikten sonra şimdi de bu bölüm de çift renkli i20 modellerini üretmeye başlayacak. Yapılan yatırımlarla birlikte, fabrikanın üretim çeşitliliği ve kapasitesi arttırılmış oldu.

İzmit'te yer alan fabrika oldukça geniş bir alana kurulu ve yılda 230 bin adet üretim yapabilme kapasitesine sahip. Tesislerde 351 personel ve 49 adet robot çalışıyor. Yapılan yatırımlarla, Avrupa'dan gelen i20 taleplerini, Türkiye'deki üretimle karşılayacak olan firma, yakın zamanda iç pazar için de üretime başlayacak.

Hyundai i20'nin 11 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu gövde renklerinin haricinde, otomobilin tavan kısmı ve direkler siyah renge boyanarak, çift renkli bir tasarım elde ediliyor. Tesiste görev alan robotlar, saatte 36 adet araç boyayabiliyorlar. Dünya genelinde yer alan Hyundai fabrikaları arasında, en kaliteli tesis seçilen ve ödüle layık görülen tesis, hem firma açısından hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahip.