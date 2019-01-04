Hyundai, 2019'da 'Yürüyen' Arabasını Tanıtacak

Hyundai'nin zor arazilerde yol alabilmesi için tasarladığı yürüyen aracı, CES 2019'da tanıtılacak.

Hyundai bu senenin en başarılı konseptine sahip olabilir. Güney Koreli otomobil üreticisi, yürüyen araba konsepti olan Hyundai Elevate’i önümüzdeki hafta CES 2019’da tanıtacak.

Aracın konsepti, elektrikli araçların gücü ile robotların kapasitesini bir araya getirecek. Hyundai’nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yeni otomobil ‘Araçların nerelere seyahat edebileceğini yeniden düşündürtecek’. Uzun robotik bacaklar ve küçük tekerlekleri sayesinde birçok arazide yol alabilecek aracın görünüşü ise bir Star Wars filminden fırlamış gibi. Yayınlanan görselde Elevate daha çok arama ve kurtarma aracı gibi görünüyor. Tabii, Hyundai’nin farklı konseptleri de mutlaka vardır.

Hyundai, robotik ve otonom araçlar konusunda çalışan tek firma değil. Geçtiğimiz ay, Honda Autonomous Work Vehicle prototipini gösterdi, ayrıca 2019 CES’de de yerini alacak. Honda, aracının ilk müdahalelere, arama ve kurtarma ekiplerine veya itfaiyelere yardım edebileceğini düşünüyor.

Güney Koreli şirket, yürüyen aracın tasarım konseptini ve prototipini 7 Ocak’ta basın konferansında göstermeyi ve ardından 8 Ocak’ta halka açmayı; son olarak 11 Ocak’ta da aracı çalıştırmayı planlıyor.