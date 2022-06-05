MCU'nun en şirin karakterlerinden Groot'un dizisi geliyor. Marvel tarafından yapılan açıklamalara göre 10 Ağustos'ta yayınlanacak I am Groot adlı dizi, Disney Plus'ta seyircilerle buluşacak.

Marvel Sinematik Evreni ya da kısa adıyla MCU, evrenin ana karakterleri Iron Man, Captain America, Thor gibi kahramanların yanı sıra pek çok yan karakteri de seyircilerle buluşturdu. Bu karakterlerden belki de en sevimlisi ise bir ağaç yaratık olan Groot'un bebek hali olan 'Baby Groot'tu. Geçtiğimiz dakikalarda yeni bir paylaşım yapan Marvel, şirinlik abidesi Baby Groot'un dizisini duyurdu.

Elbetteki Marvel Studios tarafından hayata geçirilen dizinin adı, Groot'un tek repliği olan 'I am Groot' oldu. Disney'in dijital içerik platformu Disney Plus'ta yayınlanacak olan diziyayın tarihi ise 10 Ağustos olarak açıklandı. Disney Plus'ın 14 Haziran itibarıyla Türkiye'de hizmete başlayacağını düşünürsek Türkiye'deki Marvel hayranlarının 'I am Groot' dizisinin tüm dünya ile aynı anda izleyebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

I am Groot dizisinden ilk poster

Hemen yukarıda görmüş olduğunuz poster, Disney Plus'ın I am Groot dizisi için yaptığı ilk paylaşım. Önümüzdeki günlerde diziyle ilgili çok daha fazla görüntü ve tanıtım videosu görmeyi bekleyebiliriz. Yine Disney tarafından yapılan açıklamaya göre bu dizide Baby Groot'un büyüğünü ve yıldızlararası şekilde başını belaya soktuğunu göreceğiz.

Bilmeyenler için bir kez daha hatırlatmak gerekirse; Disney Plus, 14 Haziran itibarıyla binlerce dizi ve film içeriği ile Türkiye'de hizmete başlayacak. Disney Plus'ın Türkiye'deki aylık abonelik fiyatı 34,99 TL olarak açıklanırken; yıllık abonelik fiyatı 349,90 TL olarak açıklandı ki bu; aylık 29,16 TL'ye denk geliyor.

Tanışma Paketi ile 8 ay fiyatına 12 ay Disney Plus izleyebilirsiniz

Dahası Disney Plus, Türkiye'ye gelişini kutlamak amacıyla duyurduğu 'Tanışma Paketi' kapsamında yıllık abonelik fiyatını geçici olarak 279,90 TL'ye kadar düşürmüş durumda. Bu da ilk yıl Disney Plus'ı aylık sadece 23 TL'ye izleyebileceğiniz anlamına geliyor. Disney Plus Tanışma Paketi'ne nasıl abone olacağınızı öğrenmek için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.