I. Dünya Savaşı’nın Son Dakikasını Tekrar Yaşatan Ses Kaydı

20. Yüzyılın ilk çeyreği, dünya tarihinin en büyük kırılma anlarından birisiydi. I. Dünya Savaşı'nın son anlarında kaydedilmiş bir ses kaydı halka açıldı. Her şeyin son bulduğu, son kurşunların sıkıldığı ana ait bu kayıt, silahların ardından gelen kuş cıvıltılarıyla size çok şey düşündürecek.

28 Temmuz 1914’den, 11 Kasım 1918’e kadar süren bir savaş, yani 4 bir yıllık cehennem. Bu savaş son bulduktan sadece 21 yıl sonra aynı cehennem devam etmiş, dünya tarihi iki yıkıcı olayla değişmişti. Her seferinde milyarlarca kurşun ateşlendi, savaşın olduğu kentlerdeki insanlar, canlarını kurtarsalar da top ve tüfek seslerinden gözlerini kapatamıyorlardı.

Birinci Dünya Savaşı’nda topçu birlikler arasında çetin bir mücadelenin geçtiği Avrupa’daki Moselle Nehri kıyısında Amerikan birlikleri de savaşmıştı. 11 Kasım 1918 günü, saat tam 11’de ateşkes ilan edilmiş, düşmana kurşun sıkmak yasaklanmıştı. Saat 10:59 ve 11:01 arasında kaydedilen bir ses ise henüz ortaya çıktı.

Dünyanın tarihini değiştiren 4 yıllık yıkımın bittiği o anlar şöyle kaydedildi:

Moselle Nehri kıyısındaki Amerikan cephesinde yer alan topçulara air olan kayıt cihazı, cehennem gibi olan bir yerin savaş bitince saniyeler içinde cennete döndüğünü gösteriyor. Top ve tüfek sesleri bittikten sonra kuş seslerinin duyulması oldukça düşündürücü.

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Bitiş yıl dönümünü kutlamak amacıyla yayınlanan bu kayıt, ateşkesin vakti belli olmasına rağmen son ana kadar insanların öldüğünü gösteriyor. O dönemlerde böyle kayıtları almanın amacı, yıllar sonra müzeler tarafından sunulmasını sağlamak değildi. Topçular ses kayıtlarını sonradan dinleyerek, düşman birliklerinin uzaklıklarını anlamaya çalışıyorlardı.

Farklı mikrofonlar tarafından aynı cihaza bağlı bir şekilde yapılan bu kayıtlar, Hollanda’daki Coda Müzesi yetkileri tarafından yapılan çalışmalarla modernize edildi.