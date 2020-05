HBO’nun Michelle McNamara’nın aynı isimli kitabından uyarladığı suç belgeseli I’ll Be Gone in the Dark’ın fragmanı yayınlandı. I’ll Be Gone in the Dark’da 1970’li ve 80’li yıllarda California’daki bir seri katilin iziyle, yazar McNamara’nın takıntı boyutlarına varan soruşturması konu ediliyor.

ABD’nin California eyaletinde 1970’li ve 80’li yıllarda önce Doğu Bölgesi Tecavüzcüsü (East Area Rapist) daha sonra ise Golden State Katili olarak adlandırılan bir seri katil, eyalette büyük bir korkunun yayılmasına neden oldu. Golden State Katili olarak bilinen seri katilin 1976-86 yılları arasında 12 cinayet, 45 tecavüz ve 120’den fazla soygundan sorumlu olduğu düşünülüyor. Geniş suç karnesine rağmen Golden State Katili asla yakalanmadı. Golden State Katili, Michelle McNamara’nın dikkatini çekti Golden State Katili’nin suçlarının cezasız kalmasının ardından blog yazarı Michelle McNamara ve eşi Patton Oswalt, seri katil hakkında bir araştırma yapmaya başladı. McNamara, uzun bir zaman seri katil hakkında araştırma yaptı ve suç dosyalarını inceledi. McNamara’nın Golden State Katili hakkındaki araştırması, yazar için zamanla takıntıya bir dönüştü. McNamara, seri katil hakkındaki uzun çalışmalarının sonucunda Los Angeles Magazine’le bir kitap anlaşması dahi yaptı. Seri katilin bulunamamış olması ve devam eden çalışma, McNamara’yı kelimenin tam anlamıyla tüketmeye başladı. Zaman içinde psikolojik olarak zor zamanlar geçirmeye başlayan suç yazarı, bu süreçte reçeteli ilaçların bağımlısı haline geldi. Uzun bir bağımlılık döneminin ardından Michelle McNamara, Golden State Katili hakkındaki kitabını bitiremeden 2016 yılında aşırı doz ilaç nedeniyle uykusunda hayatını kaybetti. McNamara’nın ölümün ardından kitapları başkaları tarafından tamamlandı Michelle McNamara’nın ölümünün ardından yazarın eşi Patton Oswald, araştırmacı gazeteci Billy Jensen ve suç yazarı Paul Haynes, McNamara’nın kitabının bitirilmesini sağladı. McNamara’nın ölümünün ardından tamamlanan kitap, yayınlandıktan kısa bir süre sonra çok satanlar listesinin üst sıralarında kendine yer buldu. I’ll Be Gone in the Dark ismiyle yayınlanan kitabın çok satanlar arasına girmesi Golden State Katili dosyasının yeniden araştırılmaya başlanmasına neden oldu. Kitaptaki delillerin de kullanıldığı soruşturmada eski polis memuru Joseph James DeAngelo şüpheli olarak yakalandı ve tutuklandı. İLGİLİ HABER Ünlü Yönetmen Fatih Akın, HBO İçin 6 Bölümlük Bir Mini Dizi Çekecek HBO, Michelle McNamara’nın kitabıyla aynı isimle hazırladığı belgeseli önümüzdeki ay vizyona sokmaya hazırlanıyor. 6 bölüm olacak belgeselde Golden State Katili’nin hikayesinin yanı sıra seri katilin yakasından düşmeyen suç blogu yazarı Michelle McNamara’nın hikayesi de seyircinin karşısına çıkacak. Belgeselde rol alan Amy Ryan, I’ll Be Gone in the Dark’ı orijinal belgeler ve kayıtlardan yola çıkan bir detektiflik hikayesi olarak tanımlıyor. belgeselde kapsamlı arşiv belgeleri ve polis dosyalarının yanı sıra karmaşık ve hatalarla dolu bir soruşturmanın resmini ortaya çıkarmak için röportajlardan yararlanılıyor. ABD’de büyük bir ilgi ile karşılanan I’ll Be Gone in the Dark kitabının HBO uyarlaması 28 Haziran’da vizyona girecek. Büyük ses getiren kitabın uyarlamasının da insanlar tarafından büyük bir ilgi karşılanması bekleniyor. I’ll Be Gone in the Dark fragman

Kaynak : https://www.slashfilm.com/ill-be-gone-in-the-dark-trailer/

