İBB, Plajların Açılacağı Tarihi Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgınına karşı normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte plajları açmaya karar verdi. 15 Haziran'da ziyaretçilere kapısını açacak olan plajlarda virüse karşı alınan önlemler uygulanmaya devam edecek.

Birçok yerde olduğu gibi, ülkemizde de görülen koronavirüs salgını, yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Virüsün etkisini azaltmaya başlamasıyla kademeli olarak normalleşme sürecine geçiliyor. Normalleşme süreciyle birlikte, salgından korunmak amaçlı kapalı kalan birçok yer yeniden açılmaya başlandı. Bu yerlerin başında da toplumun yoğun olduğu yerler geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte, kapalı kalan plajları yeniden açmaya karar verdi. Avrupa yakasında bulunan Menekşe ve Güneş plajları; Anadolu yakasında bulunan Caddebostan 1-2-3 plajları, 15 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Her ne kadar plajlar açılsa da, virüse karşı alınan önlemler devam edecek.

Plajlarda virüse karşı alınan önlemler devam edecek:

Günübirlik tatil için oldukça sık tercih edilen bu plajların yönetimi, İBB tarafından yetki verilen Beltur tarafından yapılacak. Beltur, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması belirtilen önlemleri plajlara taşıyacak. Fiziksel mesafeye göre düzenlemesi yapılan plajlara belirtilen maksimum kapasite dışında ziyaretçi alınmayacak. Gün içinde yapılan denetimlerle mesafenin korunması sağlanacak.

Plajlara maskesiz girmek mümkün olmayacak, maskesiz gelen ziyaretçiler uyarılacak ve maske takmaları sağlanacak. Plajdan çıkan kişilerin bulundukları yerler dezenfekte edilmeden bir başka kişiye devredilmeyecek. Tuvaletler de her kullanımdan sonra temizlenerek hijyenin korunması sağlanacak. Ayrıca, güvenlikler ve can kurtaranlar önlemlerin alınmasında etkin rol oynayacak.

Haftanın her günü hizmet veren plajlar, 8.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de giriş ve şezlong ücretleri alınmaya devam ederken 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ve bir refakatçileri bu ücreti ödemeden plajlardan yararlanabilecek. İBB, kendi işlettikleri haricindeki plajlara da can kurtaran hizmeti sunarak güvenliği sağlayacak.