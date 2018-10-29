Bilişim şirketi IBM, açık kaynaklı işletim sistemi denince akla gelen ilk isim olan Linux distribütörü ve açık kaynaklı yazılım dağıtım şirketi olan Red Hat'ı satın aldığını duyurdu.

170’ten fazla ülkede faaliyet göstermekte olan dünyanın en büyük bilişim şirketi IBM, açık kaynaklı masaüstü işletim sistemi Linux ve açık kaynaklı profesyonel yazılım dağıtım şirketi Red Hat’i 34 milyar dolar (190 milyar TL) karşılığında satın aldığını duyurdu. Söz konusu satış işlemi, bugüne kadarki en büyük yazılım şirketi satış işlemi olarak kayda geçerken Red Hat, IBM’in Hybrid Cloud takımında ayrı bir birim olarak çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

1993 yılında kurulan Red Hat, açık kaynaklı yazılım endüstrisinde uzun zamandır faatliyet gösteriyor ve şirket, sürekli olarak kar ediyor. Bulut bilişim alanında IBM, Google, Amazon, Microsoft gibi şirketlerin yanına bile yaklaşamıyor. Bununla birlikte bulut bilişim söz konusu olduğunda Linux, tercih edilen bir işletim sistemi olduğundan IBM'in bir Linux distribütörünü satın almış olması, şirketin bulut bilişimdeki yerini daha üst bir konuma getirebilir.

Elinde bir Linux ve açık kaynak kod dağıtımcısı olan Red Hat olmasına rağmen IBM'in bulut bilişimde bir numaralı şirket olması beklenmiyor. Bununla birlikte IBM’in Red Hat ile birlikte gelişmiş üçüncü taraf bulut çözümlerini ve şirket için bulut teknolojilerini birleştiren ortak bir teknoloji ile son kullanıcılara olmasa da şirketlere, gelişmiş bulut çözümleri sunmayı planladığı düşünülüyor.