IBM, doktorların işaret parmaklarına yerleştirebilecekleri özel bir sensör ile hastalık teşhisinin kolaylaştırılmasını öneriyor.

IBM, yine kendisinin ürettiği küçük bir sensörü doktorların kullanması için öneride bulunuyor. Yalnızca işaret parmağına yerleştirilmesi gereken sensör, hastaya uygulanan baskı gücünü, vücuttaki tepkileri anlık olarak ölçüp bağlantılı ekranlara aktarabilecek.

Sensörün yerleştirildiği parmağın nasıl hareket ettiğinden vücudun neresinde olduğuna kadar anlayabilecek olması ve bu verileri anlık olarak bağlı olduğu ekranlara yansıtabilecek olması doktorlar için oldukça büyük bir kolaylık olabilir ve teşhis koyma konusunda nokta atışı yapılmasını sağlayabilir.

Sensör, doğrudan aldığı tüm verileri anlık olarak bilgisayara aktarırken, makine öğrenmesi eş zamanları olarak elinde olan tüm verileri analiz edecek ve hastalık teşhisi konusunda doktorlara yardımcı olacak. Bu şekilde daha net ve daha doğru sonuçlar alabilecek olan doktorlar, özellikle erken teşhis konusunda çok daha başarılı bir durumda olacak.

Bunların yanında, sensörün bilgisayara aktardığı veriler doğrultusunda en doğru çözüm önerisini de yine ekran üzerinde gösterilecek.

Proje öncelikle başka amaçlar doğrultusunda başlatılsa da doktorlar tarafından denenmesinin ve başarılı sonuçlar almasının ardından projenin odağı bir anda değişti. Özellikle de Parkinson hastalığı konusunda çok önemli teşhisleri anlık olarak gösterebilen sensör, eğer ki doğru geliştirmeler sağlanıp kullanımı yaygınlaştırılırsa erken teşhis konusunda çok büyük bir başarı sağlayıp bir çok insanın hayatının kurtulmasını sağlayabilir.

Sensörün tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz :