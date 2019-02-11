IBM'in geleneksel hale getirdiği önümüzdeki 5 yıl tahminleri yayınlandı. Tahminler arasında gıda israfının azalmasından geri dönüşüme kadar birçok alana dair öngörü var.

IBM araştırmacıları, geleneksel hale getirdikleri “5 in 5” tahminlerini yayınladı. 5 in 5’dan kısaca bahsetmek gerekirse, araştırmacılar önümüzdeki beş sene içerisinde gerçekleşecek ve hayatımızı değiştirecek 5 yenilik tahmininde bulunuyorlar.

İşte IBM Bulut ve Bilişsel Yazılım Kıdemli Başkan Yardımcısı Arvind Krishna’nın blog yazısında paylaştığı gelecekte ilgili beş tahmin:

Tarımdaki Dijital İkizler Gelişmeleri, Artan Nüfusu Daha Az Kaynakla Beslemeye Yardımcı Olacak

Dijital İkiz olarak adlandırılan, önümüzdeki beş yıl içerisinde kullanılacak olan, yapay zekaya sahip sistem mahsul verimini doğru tahmin etmek için kullanılabilir. Böylece sistem, verileri bankalarla ve finans kuruluşlarıyla paylaşarak çiftçilerin işlerini genişletmek için daha fazla kredi almasına yardımcı olabilir.

Blokzinciri Yemek İsrafını Azaltacak

Önümüzdeki beş yıl içerisinde, birçok pahalı besin tedarik zincirini kullanmayı bırakacağız. Çiftçilerden tedarikçilere kadar tedarik zincirindeki herkes ne kadar bitki ekileceğini, sipariş edileceğini ve teslimat yapılacağını bilecek. Gıda kaybı büyük ölçüde azalacak ve blokzinciri teknolojisi, nesnelerin interneti cihazları ve yapay zeka algoritmaları güçlerini birleştirdiğinde tüketicilerin alışveriş arabalarındaki ürünler daha da taze olacak.

Mikrobiyom Haritalaması Bizleri Kötü Bakterilerden Koruyacak

Mikropların bazıları insanlar için yararlı, bazıları ise zararlı. Yeni geliştirilen bir teknik sayesinde mikropların genetikleri analiz edilebilecek ve tüketeceğimiz şeylerin sağlıklı olup olmadığı söylenebilecek.

Yapay Zeka Sensörleri Evdeki Gıda Kaynaklı Patojenleri Tespit Edecek

Beş yıl içerisinde dünyadaki çiftçiler, gıdaları işleyenler ve marketler, yiyeceklerdeki kirletici maddeleri çok büyük çabalar sarf etmeden tespit edebilecek. Tek ihtiyaçları olan şey yapay zekaya sahip bir telefon veya bir tezgah olacak. IBM araştırmacıları güçlü, taşınabilir ve herhangi bir yerdeki gıda kaynaklı patojeni tespit edebilecek yapay zeka sensörü üzerinde çalışıyor. Geliştirilen bu sensörler sayesinde patojen testleri günlerden saniyelere inebilir.

VolCat, Plastik Geri Dönüşü Değiştirecek

IBM’in söylediğine göre, önümüzdeki beş yıl içerisinde çöpleri yok etme ve yeni plastikleri üretme süreci tamamen değişecek. Meyve suyu içtiğiniz kartonlardan, mağaza torbalarına kadar her şey geri dönüştürülebilir olacak. Polyester imalat şirketleri bunları alıp işe yarar şeylere dönüştürecek. Bu geçiş süreci de VolCat gibi yeniliklerle güçlenecek.