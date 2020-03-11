IBM Summit, Corona Virüsü Araştırmasında Kullanılıyor

Corona virüsünün tedavisi için dünyanın dört bir tarafında araştırmalar devam ediyor. ABD’de yapılan corona virüsü çalışmalarına IBM’in süper bilgisayarı IBM Summit’te katılıyor. IBM Summit, corona virüsüne bağlanabilecek proteinleri arıyor.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak bilinen IBM Summit, şimdi corona virüsü salgınına karşı mücadelede görev alıyor. IBM Summit, araştırmacılar tarafından corona virüsü ile mücadelede kullanılabilecek bileşikleri tanımlamak için kullanılıyor.

IBM Summit, araştırmacılar için uzun sürecek hesaplamaların, çok kısa sürede yapılabilmesine imkanı veriyor. Süper bilgisayar standart hesaplama yöntemleri ile aylarca sürecek analizleri 1-2 gün içinde tamamlayabiliyor. Süper bilgisayar ile yapılan bu araştırma çalışması sayesinde daha ayrıntılı olarak üzerinde araştırma yapılabilecek 77 bileşik belirlendi. Bu bileşikler corona virüsünün tedavisi için daha derin bir şekilde incelenecek.

IBM Summit, ABD Enerji Bakanlığı’nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda (ORNL) bulunuyor. IBM’in süper bilgisayarı enerji, sağlık ve yapay zeka gibi alanlarda önemli hesaplama görevleri yerine getiriyor. Süper bilgisayar şimdide dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan corona virüsüne bağlanma potansiyeli olan proteini keşfetmek için binlerce bileşiği simüle ediyor.

Süper bilgisayarın bulunduğu ORNL'de Moleküler Biyofizik Merkezi Direktörü olan Jeremy Smith, süper bilgisayar ile elde edilen ilerleme konusunda ümitli olunmasını ama beklentilerin yüksek tutulmaması gerektiğini belirtiyor.

IBM Summit tarafından yapılan analizlerde belirlenen 77 bileşikten bir veya birkaç tanesi corona virüsü tedavisinde önemli rol alabilir. Devam eden çalışmalarda bu bileşiklerin corona virüsünün tedavisinde kullanılması için çalışmalar yapılacak.