Küresel teknoloji devi IBM, gıda tedarik rotalarını kontrol etmek için kurulmuş yeni bir blockchain yazılımı geliştirdi.

Bu yeni yazılımın adı IBM Food Trust. Food Trust, IBM'in blockchain ekosistemine en yakın katkısıdır. Yetkililer, toptancılar, perakendeciler ve distribütörleri izinli, değişmez ve paylaşımlı bir sisteme sokmayı taahhüt eden sistem; gıda güvenliğinde, tazelikte, sürdürülebilirlikte iyileşmeyi ve atıklarda azalmayı hedefliyor.

Aylık ücret karşılığında işletmeler bu uygulamadan faydalanabilecek. Ücret, işletmenin büyüklüğüne göre değişecek ve ayda 110 dolardan 11.000 dolara kadar değişecek. IBM, bu yeni sistemin yıllık geliri 1 milyar doların üzerinde olan işletmeleri dahi destekleyeceği görüşünde. Bu nedenle IBM, Carrefour'u da aktif bir katılımcı olarak onayladı. ZDNet, Carrefour'un 33 ülkede bulunan 12.000'den fazla mağazasını IBM Food Trust ekosistemine çevireceğini bildirdi.

Şirketler ayrıca isterlerse, IBM'in "Uzman Katılımı" hizmetini almak için tek seferde 5.500 dolarlık ödeme gerçekleştirebilecek. Bu sistem, ürünler arası tedarikte güveni sağlamak amacıyla üretildi. Bu ve benzeri örnekler başka şirketler tarafından da yürütülüyor ancak bu kadar kapsamlısı muhtemelen şu an için bulunmamakta.