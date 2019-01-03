IBM, Kan Şekerini Düşmeden Tahmin Eden Uygulama Geliştirdi

IBM, medikal cihaz üreticisi Medtronic ile iş birliği yaparak, diyabet hastalarına yardımcı olabilecek bir uygulama geliştirdi. Yapay zeka ve makine öğrenmesinin yardımı ile kan şekerinin durumunu önceden tahmin edecek uygulamanın, bu hastalıkla mücadele eden kişilerin hayatlarını kolaylaştırması bekleniyor.

Dünya üzerinde 100 milyondan fazla diyabet hastalığına sahip insan bulunmakta. Bu durum, diyabet hastalığını en yaygın hastalıklardan biri pozisyonuna getiriyor. Her yediği ve içtiğine dikkat etmesi gereken diyabet hastaları için uyku durumları, fiziksel aktiviteleri, insülin durumları gibi konular hakkında gün içerisinde ortalama 180 civarında verilmesi gereken karar oluyor.

Teknoloji devi IBM ve medikal cihaz üreticisi Medtronic bu konu üzerine araştırmalar yapmaya karar verdiler. Tıpkı hava durumlarında olduğu gibi, bir uygulamanın önceden hastanın durumunu tahmin edebilmesi halinde, hipoglisemi gibi ciddi tehditlerin riskini azaltabileceklerini fark ettiler. Bunun üzerine Sugar.IQ isimli bir uygulama geliştiren iki firma, kan şekerinin ne zaman düşeceği, glikoz seviyesinin kaç saat içerisinde ne seviyelerde olacağını gösteren akıllı bir sistem kurdular. Uygulama yapay zeka ve makine öğrenmesini temel alarak, kişinin sağlık durumunu analiz ediyor ve yediği yiyecekleri, tüketilme saatlerini, yapılan aktiviteleri dahil olmak üzere birçok farklı etkeni hesaba katarak, kullanıcıya uyarılarda bulunuyor.

Aslında diyabet hastaları için geliştirilen bu tarz bir uygulama piyasada ilk değil, daha önce Google ve Apple da buna benzer uygulamalar geliştirmişti. IBM ortaklığı ile geliştirilen Sugar.IQ'nun farkı ise yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak, kişilerin saatler önceden yaşayabilmeleri muhtemel tehlikeleri haber verebiliyor olması. Uygulama henüz çok yeni fakat yetkililer konu üzerinde detaylı çalışmalar yapılarak, yakın zamanda sistemin tip 1 ve tip 2 diyabet hastalıklarına göre ayrı ayrı tanılar koyabileceğini bildirdiler.