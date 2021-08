Tekirdağ'da yaşadıkları sokakta baktıkları köpek apartman yönetimi tarafından belediyeye şikayet edilip barınağa aldırtılmak istenince isyan eden İbrahim Kaya'nın videosu Twitter'da viral oldu.

Dün Twitter'da @_aycakaya isimli hesapta paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde pek çok hesap tarafından paylaşılarak ve yüzbinlerce kez izlenerek viral oldu. Videoda ''Eğer köpek alınsın diye kim belediyeye telefon ediyorsa uğraşacağım onunla'' diyen İbrahim Kaya, sokakta baktıkları köpeğin barınağa alınması için belediyeye haber veren apartman yönetimine isyan etti.

Videoyu paylaşan Ayça Kaya, paylaşımında durumu ''Hiç kimseye zararı olmayan, gözümüz gibi baktığımız, ölümden kurtarıp vicdansız insanların ellerinden kurtaramadığımız mahallemizin canları. Apartman yönetimi tarafından barınağa aldırtılmak isteniyor. Köpeğin kulübesi sokakta bunu belirtmek istiyorum. Yıllarca son derece nazik ve anlayışla idare ettiğimiz apartman yönetimimiz tüm sabrımızı tüketti. Her an alınması an meselesi, lütfen sesimizi duyun'' sözleriyle özetleyerek yardım istedi.

''Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var''

Videonun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

İbrahim Kaya, köpeğin barınağa alınması için belediyeye haber verenlere seslendiği videoda ''Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Biraz insan olalım!' diyerek sitemde bulundu.

Sokaklar yalnızca bize değil, sürekli daha geniş alanlara yayılıp her bir köşesini şehirleştirdiğimiz gezegenin bir parçası olan hayvanlara da ait. Ne yazık ki insan kaynaklı faaliyetler sebebiyle hem kediler ve köpekler gibi hayvanlar hem de artık giderek artan bir oranla yaban hayvanları da yaşam alanlarından oluyor. Kendilerine ayırdıkları köşelerden onları kovalayıp barınaklara hapsetmek ise ne yazık ki türümüzün bencilliğinin boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor.