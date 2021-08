Bir insanın hedefinden şaşmadan emin adımlarla yürüyebilmesi için başarması gereken ilk şey kendi iç disiplinini sağlamaktır. Özellikle erteleme hastalığı olan insanlar için bunu başarmak çok zor görünse de aslında herkes nasıl yapması gerektiğini bildiği sürece iç disiplinini kolayca sağlayabilir. Gelin bunu nasıl başarabileceğinize birlikte bakalım.

Günümüz dünyasının hızına yetişmek çok zor. Her an, her alanla ilgili yeni bir gelişme görüyoruz ve bu gelişmelere yeteri kadar hızlı bir şekilde tepki vermek bir yerden sonra imkansız olmaya başlayabiliyor. Sonuç olarak da kendimizi bitkin ve bitap düşmüş, kendimizden başka her şeye enerjimizi harcadığımız için kendimize dair bir şeyler yapacak güce sahip değilmiş gibi hissediyoruz.

Böylesi kötü bir yorgunluğa engel olmak için yapmamız gereken şey öncelikle iç disiplinimizi sağlamak. İnsanın kendi için bir şeyler yapması, kendini geliştirmesi tarifi olmayan bir tatmin duygusuna kapı açıyor. İnsan kendiyle gurur duydukça her zaman bir adım sonrasına geçebilecek gücü kendinde bulabiliyor. Şimdi gelin bu mucize gibi görünen iç disiplini sağlamak için nasıl yollardan geçmeliyiz ona bakalım.

Dikkatinizi dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın:

İç disiplininizi sağlamak için bir yola çıkmış olmanız her ne kadar güzel olsa da başarısız olma ihtimalinizi olabildiğince aza indirmeniz gerekiyor. Bu yüzden sizi başarısızlığa itebileceğini düşündüğünüz şeyleri gözünüzün önünde tutmayın. Ne demiş atalarımız? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Eğer bir diyete başladıysanız evinizdeki abur cuburları başkalarına dağıtın. Amacınız sigarayı bırakmaksa sigaranızı çöpe atın. Eğer çalışırken işinize odaklanmakta sorun yaşıyorsanız cep telefonunuzu, ortamda varsa televizyonu veya o sırada dikkatinizi işinizden başka yöne çekebilecek her şeyi kapatın.

Düzenli ve sağlıklı besinler tüketin:

Sağlıklı beslenmenin vücudunuza olduğu kadar mental sağlığınıza da etkisi var. Sağlıklı beslenmekten kasıt sadece çok yememek değil. Az beslenmek de en az aşırı beslenmek kadar zararlı. Yeterince beslenmediğimiz zaman herhangi bir şeye odaklanma başarımız büyük ölçüde düşüyor. İhtiyaçtan fazla beslenmekse zaman içinde beyin aktivitesini olumsuz etkileyen bir davranış.

Az yemenin ve çok yemenin tabii ki yukarıda saydığımızdan çok daha fazla olumsuz etkisi var. Ancak iç disiplini sağlamanın en önemli adımlarından biri temiz ve sağlıklı bir beyne sahip olmak olduğu için özellikle konsantrasyonumuza olan kötü etkilerden bahsediyoruz. Beslenme düzeninizi oturttuğunuz zaman hayatınızın her alanına olumlu etkisini kısa süre içinde kendiniz de göreceksiniz.

Başlamak için “doğru zamanı” beklemeyi bırakın:

Önümüzdeki Pazartesi’yi ya da tam saati beklemek hepimizin sorumluluklarını ertelemek için kullandığı bahaneler arasında. Ancak işin doğrusu şu ki yapmamız gereken şeyleri yapmak için “doğru” bir zaman varsa o da tam olarak şimdi. Sorumluluklar, yerine getirilmediği sürece aşırı düşünmeye bağlı endişeye sebep olur. Aşırı düşünmeye bağlı endişe ise işimize başlamak için ihtiyacımız olan enerjiyi sömürerek bizi kısır bir döngüye sokar.

Yani anlayacağınız, kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri yerine getirmemiz gereken sorumlulukları göz ardı etmeye çalışmamak. Çalışmamak diyoruz çünkü insan, sorumluluklarını gerçekten göz ardı edebilen bir canlı değil. Her zaman beynimizin bir köşesinde bizi kemiren, yapmadığımız bir iş olması dünyanın en yorucu hislerinden biri.

Yaptığınız hatalar için kendinizi affetmeyi bilin:

Hepimiz insanız ve çok sayıda hata yapıyoruz. Sorun hata yapmakta değil. Sorun, bu hataların bizi takip etmesine izin verdiğimiz zaman başlıyor. Geçmişte her ne olduysa artık oldu ve bunu değiştirmek için yapılabilecek bir şey yoksa bu hataların üzerinde durmanın kimseye (özellikle de size) bir faydası yok.

Tabii ki yaptığınız hataları yok saymaya başlayın demiyoruz. Ancak yastığa başınızı koyduğunuz zaman yaptığınız bir hatayı düşünüp bu hataya takılı kalacak kadar hatanızı güncel tutmanızın bir anlamı yok. Bu tarz bir davranış hem içinde olduğunuz ana odaklanmanıza hem de yarına bakmanıza engel olacaktır.

Bir işi yapmaya enerji bulamadığınızda geri sayım yapın:

Yapmanız gereken bir şey var ancak yerinizden kalkıp yapmaya başlayacak gücü henüz tam olarak toplayamadığınız anlarda o işe başlamak için geri sayım yapmaya başlayın. Geri sayım boyunca kendinizi yerinizden kalkmaya hazırlayın ve bittiği anda da bir hışımla kalkıp işinizi yapmaya başlayın.

Hedeflerinizi küçük parçalara bölüp görebileceğiniz yerlerde konumlandırın:

Hepimizin hayatında başarmak istediği şeylerden oluşan bir listesi var. Ancak hedeflerimizi sadece son aşamalarından ibaret görürsek önümüzde şu an asla başaramayacağımız bir ton şey var gibi hissederiz. Bu şekilde kendinizi yıpratmak yerine hedefinize ulaşmak için atmanız gereken küçük adımların bir listesini çıkarın ve bu listeyi her zaman görebileceğiniz bir yerde tutun. Attığınız adımların yanına tik koyarsanız günün birinde ne kadar kısa sürede ne kadar çok şey başardığınızı görmek sizi bile şaşırtabilir.

Arada bir kendinizi ödüllendirin:

İç disiplini sağlamak oldukça zor bir yol. Bu zorlu yolculuğu da kolayca tamamlayabilmek için kendimizle gurur duymak bazen yetersiz kalabiliyor. O yüzden eğlenmeyi de bilmemiz gerek. Ancak eğlenmek için sorumluluklarımızı bir kenara bırakmak bu ana kadar uğraştığımız her şeyi çöpe atmamız anlamına geliyor. Burada önemli olan şey, sorumluluklarımızdan kalan boş vakti doğru değerlendirmek.

Hiçbir şey yapmadan oturmak bazen insana çok çekici gelebiliyor. Böyle hissettiğimiz zamanlarda belki de biraz dinlenmeye ihtiyacımız vardır. Ancak mesele dinlenmek değilse ve bunu içten içe biliyorsak yapacak eğlenceli bir şeyler aramamız gerekiyor. Bugüne kadar edindiğiniz hobiler artık çekici gelmiyor mu? Yeni hobiler araştırmak için hiçbir zaman geç değil. Eğer filmlere ilgi duymayan biriyseniz ilginizi çekeceğini düşündüğünüz bir film izleyebilir, mutfakla aranız çok yoksa da değişik yemekler yapmaya çalışabilirsiniz.

Bu işe neden başladığınızı kendinize hatırlatın:

Yazımızın burasına kadar indiğinize göre sizin de kendinizi içinde görmek istediğiniz hayalleriniz var. İşte bu hayalleri hiçbir zaman unutmayın. Kendinizde devam edecek gücü sorguladığınız her an bu hayale sarılın. Neyin peşinde olduğunuzu hatırladıkça, bir şeyleri neden yapmanız gerektiğini kendinize tekrar tekrar gösterdikçe hayalleriniz yavaş yavaş gerçek hedeflere dönüşecek.

Umarız yazımız iç disiplininizi sağlamak konusunda sizlerde bir kıvılcıma sebep olabilmiştir. Unutmayın, insanlar birer makine değiller ve her insan zaman zaman kendini yorgun veya çaresiz hisseder. Başarı ise böyle hissedilen anlarda bile hedeflere sadık kalabilmekle elde edilebilen bir şey. Son olarak, eğer kendiniz için bir şeyler yapmaya karar vermenize yardımcı olabildiysek yarın değil, şimdi başlayın.