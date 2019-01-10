İddia: Samsung, Galaxy S10'u 20 Şubat'ta Tanıtacak

Yılın en ihtişamlı lansman etkinliklerinden biri olacak The Next Galaxy etkinliğinin hangi tarihte ve hangi şehirde gerçekleştirileceği belli oldu.

Akıllı telefon endüstrisi ve tüketiciler büyük bir merak için Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S10 serisini beklerken, daha önce gerçekleştirdiği tutarlı sızıntılarla ünlü olan Ice Universe, Galaxy S10 ailesinin de tanıtılacağı ‘The Next Galaxy’ etkinliğinin tarihini Twitter üzerinden paylaştı.

Ice Universe’in tweetine göre Galaxy S10 serisi, yeni nesil Galaxy Watch, yeni nesil Dex (muhtemelen) ve birkaç yeni Samsung ürününün daha tanıtılacağı The Next Galaxy etkinliği, 20 Şubat 2019 tarihinde Birleşik Devletler’in Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinde düzenlenecek.

Elbette ki Samsung resmi etkinlik davetiyelerini gönderene kadar bu bilginin doğruluğunu onaylayamıyoruz. Fakat şu ana kadar gerçekleşen tüm sızıntıların Galaxy S10 serisinin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da Barcelona’da tanıtılacağını söylediğini düşünürsek Ice Universe’ın beklenmedik bir tarih ve konumu işaret ettiğini söyleyebiliriz.