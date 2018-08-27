Pek çok canlı türü gibi örümcekler de türlerinin devamlılığı için üremek zorundadır. Özellikle tarantulalarda bu durum biraz tuhaf manzaralara sebep olabilir. Dişi bir tarantulayı -az sonra izleyeceğiniz videoda olduğu gibi- yüzlerce yavrusunu korurken görebilirsiniz.

Örümcek türleri arasında görünümünden dolayı oldukça ürkütücü duran, aslında doğası gereği fazlasıyla uysal ve sakin olan bir tür var. Tarantulalar, uzun ve tüylü bacakları, dev gövdeleri ve çeviklikleriyle belki rahatsız edici görünüyorlar, ancak onlar da ebeveyn oluyorlar.

Brezilya’da yaşayan kırmızı-beyaz tarantulanın yer aldığı bir video ise bu canlıları yakından takip edenlerin ilgisini çekecek cinsten. Biyolog Marita Lorbiecke’nin anne tarantula tarafından laboratuvar ortamında korunan yumurtayı açtığı videoda sayısı 1000’i bulan yavru tarantula görüyoruz.

28 gün boyunca yumurta başında kuluçkada olan anne örümcek, bir insan müdahalesini görünce yumurtanın çalınmasına engel olmak istiyor, olamıyor. Ayrı bir ortama alınan yumurta kesesi, içerisinde yüzlerce tarantula görmeye ihtimal dahi veremeyeceğiniz kadar hafif. Bu kesenin içerisinde, her birinin içinden yalnızca bir örümceğin çıktığı küçük yumurta öbekleri var. Geçen süre içerisinde yavrular, bu kesenin içindeki yumurtalarından çıkıyor, annelerinin keseyi açmasını bekliyorlar.

Kese, Lorbiecke tarafından açıldığında ortaya çıkan görüntü ürkütücü, ancak büyükleyici. Araştırmalara göre bir kırmızı beyaz tarantula örümceği 17 santimetreye kadar büyüyebilir. Söz konusu video Nisan ayında çekildiği için, görüntülerde izlediğiniz 1000 civarı tarantulanın bugünkü halini hayal edin.

Örümcekler, her ne kadar ürkütücü ve insan yaşamı için tehdit oluşturan üyelere sahip olsalar da doğamızın büyük bir parçası konumundalar. Eğer onlar bize zarar veriyor diye öldüreceksek, bu mantıkla doğaya en çok zarar vereni bulup haklamak da gerekir. Peki bilin bakalım doğaya en çok kim zarar veriyor?