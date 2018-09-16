İçinizi Cızlatacak 8 Drone Kazası (Video)

Drone kullanıcıları için uçan oyuncaklarının duvara toslamasını hiçbir şey yapamadan izlemek kadar acı verici bir şey yoktur. Biz de sizler için 8 farklı drone kazasını derledik

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan DJI Mavic 2 Pro veya Mavic 3 Zoom gibi dört pervaneli kopterler (quadcopter) cihazın etrafını sarmalayan 10 tane farklı sensöre sahipken en kötü "pilotların" bile yapacağı hataları minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor. Ancak her kul yapımında olduğu gibi bazen bir şeyler yanlış gidiyor, sensörler bozuluyor, kullanıcı etrafına dikkat etmiyor... Sonuç ise cüzdanınızı yakacak bir kaza.

Engelleri algılayan sensörler her ne kadar en basit drone'da dahi bir zorunluluk olsa da asıl en iyi koruma yöntemi drone'u manuel moda alıp sizin aklıselim biçimde kumanda etmeniz. İşlerin ne kadar kötüye gidebileceği göstermek için 8 farklı drone kazasını sizler için bir arada getirdik.

1. Araba kazası

Gelecek olanlara alıştırmak için daha basitten başlayalım. Burada kendisini "beginner" olarak tanımlayan drone pilot adayı, drone'u daha dikkatli kullanmalı. Yoksa hiçbir yerin ortasında kendi arabasına çarpabilir. Bunun olmasını istemeyiz.

2. Kask takmayı unutmayın

Hava çekimlerinden sıkılıp yere yakın uçmak istiyorsanız, bunu kendinizden ve arkadaşlarınızdan uzak yerlerde yapmakta fayda var.

3. Otoparklardaki lambalar

Yarış drone'ları genelde çok az engel sensörü ile gelirler. Pilotların ise aletin sınırlarını zorlayınca ekstra dikkatli olması gerekir. Buradaki arkadaşımız ise bunu unutmuş.

4. Ev sahibinizi nasıl kızdırırsınız?

Manzara yerine pilotu izlediğimiz görüntüde, pilotun drone'u dairesinden dışarı çıkarıp tekrar içeri getirmeye çalışmasına şahit oluyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sensörlere her zaman güvenmemek gerekiyor.

5. Kartal?

Eğer drone'unuz yukarılarda bir yerde ise ve etrafta kartalları görüyorsanız elinizden çok fazla bir şey gelmeyecektir. Bu yırtıcı kuşlar, yarış drone'larından bile daha hızlı gidebiliyorlar.

6. Ağaçlara dikkat

Drone'lar film endüstrisine yeni imkanlar tanıyor. Doğal olarak da bağımsız küçük film yapımcıları da bu imkanları kullanmak isteyeceklerdir. Burada da çok ufak bir ücrete karşılık profesyonel sonuçlar almaya çalışan bir film yapımcısının videosunu izliyoruz. Görüntü belli bir noktaya kadar çok hoş gözükse de birden amatörleşiyor.

7. Dalış eğitimi

Yine bir yarış drone'u karşımızda. Ancak bu sefer otopark yerine daha zorlayıcı yerlerden geçiyoruz. Değişen yer şekillerine hızlıca uyum sağlayabilen pilotun dümdüz sularda da aynı başarıyı gösterebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak görünen o ki durum bu değil.

8. Unutulmayacak evlilik fotoğrafı

Evlilik fotoğrafçıları genelde ellerini olabildiğince sabit tutarak fotoğrafları çekmeye çalışırlar. Buradaki fotoğrafçı ise farklı bir yol denemek istemiş, fakat farklı bir sonuçla karşılaşmış.