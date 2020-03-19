Sağlık Bakanı Koca, Aytaç Yalman Hakkında Açıklama Yaptı

Ne yazık ki ülkemizde Corona virüsü kaynaklı olarak can kaybı sayısı 3’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman’ın vefatının virüsle ilgili olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Corona virüsü sürecinde ekranlarda en sık karşımıza çıkan isimler arasında yer alıyor. Ülkece bakanın açıklamalarını can kulağıyla dinliyoruz.

Bakan Koca bugün, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hakkında açıklama yaptı. Daha önce çeşitli medya kaynaklarında Yalman’ın vefatı ile Corona virüsü arasında bağlantı olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Bakan Koca: Taramalar yapılıyor

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarda Aytaç Yalman’ın KOAH hastası olduğunu ve ilk testlerinin de negatif çıktığını dile getirdi. Bakan Koca, “Klinik bulgusu şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Kimlerle temas ettiği dahil olmak üzere herkes taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahi pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman? Dün. Böyle bir vakada başta pozitif sonra negatif olabilir mi? Olabilir, yeni tanıyoruz. Başta negatif sonra negatif olan vakamızda var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı, öyle bir vakada bile beklenmeden erken dönemde taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere herhangi bir yere temas etmeyin. 14 gün hiçbir şekilde temas etmeyin.” ifadesini kullandı.

Corona virüs yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu

Bakan açıklamalarına “Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle geriye dönük hastanedeki hekim arkadaşlar 'bu koronavirüs olabilir' şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 kişi oldu. Buradan yakınlarına başsağlığı diliyorum.” şeklinde devam etti.

Bakan Koca ayrıca Corona virüsü tespiti için kullanılacak hızlı antijen kiti testini kullanarak, 81 ilde tarama yapmayı planladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı, “Kit ile ilgili, yarın sabahtan itibaren hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibarıyla teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle daha yaygın, 81 ilimizde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

Güney Kore'de bu hızlı kitlerle 250 bin kişi tarandı. Biz de bu sayının daha ötesi de yakalanabilir. Test için söylüyorum. Meslek örgütleriyle ilgili görüşmeden bahsedildi. Bana milletvekili arkadaşlardan Gamze İlgezdi ve Ali Şeker görüşmek istediklerini meslek örgütleriyle dediğinde 1 hafta sonra görüştüm. Saatlerce bu konuları da konuştuk. Meslek örgütleri 30 kişilik bütün Türkiye'nin birikimi olan kimin nerede durduğuna bakmaksızın Bilim Kurulu içinde kendisini hissedemiyor mu?

Bunun ilk günlerde adını sorun küresel, mücadele ulusal demiştik. Bir kişinin bile bu algıyı, birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Sağlık üzerinden politikanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. Bu dönemde personelimizin çok önemli olduğunu söylüyorum. Ben bunu birilerini hedef alarak söylemiyorum, sadece Meclis'i de hedef alarak söylemiyorum.” dedi.

Bakan Koca: Bu dönemde mücadelenin seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum

Toplumun büyük kesiminden tepki çeken kriz fırsatçılarından da bahseden Koca, sözlerini şu şekilde bitirdi: “Malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan çok firma var. Bu noktada çok kararlı olduğumuzu, yurt dışına ihracı önlediğimizi biliyoruz. Bu dönemde malzeme sorununu çözme noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukla gereğini yapacağımızdan emin olun. Üniversiteler dahil olmak üzere kendileri talep etmediği halde 50'şer bin maske gönderdim. Herhangi bir ücret istemiyoruz dedim. Bu dönemde bu mücadelenin seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu mücadelenin sağlık ordusu ile yapılabileceği, ordumuzun fedakar ve özveriyle çalışan, şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin motive edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bilim Kurulu dedi ki, bundan zannediyorum 2 hafta önceydi. Ola ki bir şekilde eks olan, hayatını kaybeden, zatürre nedeniyle vakalar olabilir. Gerçekte pozitif olabilir. Bununla ilgili 5 ili taradık, çıkmadı.

Son söz olarak TBMM'de açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için hepimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünleri hep birlikte aşacağız, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum."

Bakan Koca ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da ziyaret etti. Bakan yardımcıları Emine Alp Meşe ve Halil Eldemir de ziyarete katıldı. Corona virüsü önlemlerinin ve yapılan çalışmaların konuşulduğu ziyaretten basına verilen fotoğraflarda, sosyal mesafenin korunduğu göze çarptı.