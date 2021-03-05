İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Ek Genelge Gönderdi

İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreci kapsamında 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Genelgeye göre COVID-19 tedbirleri kapsamında yarın tüm ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 risk grubuna ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda mart ayında risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiği belirtilirken, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği aktarıldı.

Haftalık denetim yapılacak:

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağına değinilen genelgede, kontrollü normalleşmenin sürdürülebilirliği için "temizlik, maske, mesafe" prensiplerine bağlı denetim faaliyetlerinin önemli olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için ekiplerin yapacağı çalışmalar haftalık program dahilinde icra edilecek. Bu kapsamda denetlenecek yerler ve günler ise şu şekilde:

6 Mart Cumartesi: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler. 7 Mart Pazar: Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri.

Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri. 8 Mart Pazartesi: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler. 9 Mart Salı: Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları. 10 Mart Çarşamba: İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri.

İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri. 11 Mart Perşembe: Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler. 12 Mart Cuma: Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

Öte yandan pazar yeri, semt pazarı ve sosyete pazarı gibi yerler ise kurulu olduğu ve faaliyette bulunduğu günlerde düzenlenecek.