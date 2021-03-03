İçişleri Bakanlığı, "Çalışma Saatleri" Genelgesi Yayınladı

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bazı iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yeni çalışma saatleri genelgesi gönderdi. Söz konusu genelgede hangi risk grubundaki illerde hangi iş yerlerinin hangi saatler arasında hizmet verebileceği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdiğini açıkladı. Söz konusu genelgede geçtiğimiz dönemde vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte yeni koronavirüs tedbirlerinin hayata geçirildiği ve bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatılırken; mart ayı itibarıyla geçilen kademeli normalleşme süreciyle birlikte bu konuda bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın çalışma saatleri genelgesine göre düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet verme izni verildi.

Market, kasap ve manavlar, sabah 7 ile akşam 8 arası hizmet verebilecek

İçişleri Bakanlığı, tedbirler kapsamında açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilen bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin hizmet saatlerinin de düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 arası olarak belirlendiğini belirtti.

Bakanlık, yayınlamış olduğu genelgede son olarak vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağını bildirdi.