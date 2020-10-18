İçişleri, İl Valiliklerine Koronavirüs Genelgesi Gönderdi

İçişleri Bakanlığı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça sert hissedilen koronavirüs salgını için 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderdi. Gönderilen genelgede dünya genelinde vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde yükselme yaşandığı ifade edildi.
81 il valiliğine gönderilen genelgede salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak birçok alanda ek kurallar ve önlemlerin hayata geçirildiği ifade edildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı yeni kararlar alındığı söylendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
Valiliklere gönderilen genelgede, tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kuralları'nın toplanmasının sağlanacağı dile getirilirken "19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak" ifadelerine yer verildi.
Genelge kapsamında 7 gün boyunca denetlenecek yerler ise şöyle;
- 19 Ekim: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları
- 20 Ekim: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri de dâhil) ile havalimanı, gar ve otogarlar
- 21 Ekim: Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştıran fabrika, işletme ve personel servisleri
- 22 Ekim: Tanılı ya da temaslı olması sebebiyle izolasyona tabi tutulan kişiler
- 23 Ekim: AVM'ler, camiler, mescitler, halı sahalar ve spor tesisleri
- 24 Ekim: Cadde, sokak, park, sahiller, piknik alanları gibi kamuya açık alanlar
- 25 Ekim: Berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, oyun yerleri, düğün ve nikâh salonları, lunaparklar ve tematik parklar
Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlardaki yoğunlaşmanın artacağı öngörülürken kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğinin hatırlatılacağı ifade edildi. Ayrıca bu konuda duyarlılığı artırmak için ülke genelinde bazı anonsların da yapılacağı belirtildi. Gönderilen genelgenin tamamına İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.