İçişleri Bakanlığı, LGS Gününde Alınacak Tedbirleri Açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS için ülke genelinde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Bakanlık, sınava girecek öğrencilerin ve yakınlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını belirtti.

Ortaokul öğrencileri 6 Haziran Pazar günü gerçekleşecek sınavla hayatlarında önemli bir dönüm noktasına yaklaşırken İçişleri Bakanlığı, sınava dair yeni bir genelge yayınladı. Bakanlığın yayınladığı genelgede Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’ın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Genelgede sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran Cumartesi günü 10.00 – 16.00 arasında, 6 Haziran Pazar günü de 07.00 – 10.00 arasında açık olacağı duyuruldu. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları ve refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dâhil her türlü tedbir ise belediyelerce alınacak.

Sınava girecek öğrenciler ve yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf:

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran Pazar günü sınava girecek öğrenciler ve beraberindekiler, 07.00 – 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak. Bununla birlikte sınav günü kırtasiyeler 07.00 – 15.00 saatlerinde açık olabilecek. Kırtasiye çalışanları da aynı zaman dilimi içinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Valiler ve kaymakamlar, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlere milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte karar verecek. Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevresinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılacak, sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek.