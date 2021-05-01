El Yazısıyla Doldurulan İş İzinleri 2 Mayıs'a Kadar Geçerli

İçişleri Bakanlığı, henüz çalışma izin belgesini alamayanları mağduriyetten kurtaracak ufak bir düzenleme getirdi. Yeni bildiriye göre tam kapanma sürecinde çalışacak vatandaşlar, işyerleri tarafından el yazısıyla doldurulan izin belgelerini 2 Mayıs’a kadar kullanabilecek. Bununla birlikte el yazısıyla doldurulmuş belgelere oldukça sıkı bir denetim uygulanacak.

Tam kapanmanın hemen öncesinde yayınlanan genelgede, çalışma izinlerini taşımanın zorunlu olacağı ve izinlerin İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden alınabileceği açıklanmıştı. Sürecin ilk iki günü geride kaldı ve bakanlıktan konuya dair bir bildiri daha geldi.

İçişleri Bakanlığından gelen yeni açıklamaya göre iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri, kısa bir süreliğine geçerli olacak. Böylece henüz belgesini alamamış çalışanların mağdur olmasının önüne geçilecek.

İzin alamayanların el yazılı belgeleri kabul edilecek

Geçtiğimiz günlerde e-Başvuru sistemi üzerinden çalışma izni alınabileceği bakanlık tarafından açıklanmıştı. Muafiyet dahilindeki sektörlerin çalışanlarının bu belgenin çıktısını alıp yanlarında taşımaları da zorunlu kılınmıştı. Ancak ilk günlerde sistemde yoğunluktan dolayı oluşabilecek sorunlar göz önünde bulundurularak bildiriye ufak bir güncelleme getirildi. Tam kapanma sürecinde çalışacak olanlar, iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinlerini 2 Mayıs 24.00’e kadar kullanabilecek.

El yazılı çalışma belgelerine sıkı denetim getirildi

Bu kısa süreli tolerans, daha sıkı denetimleri de beraberinde getirdi. Yapılan denetimlerle usulsüz ve yetkisiz şekilde doldurulan belgeler tespit edilerek kural ihlallerinin önüne geçilecek. Şu anda el yazısıyla doldurulan tüm belgeler, kolluk birimleri tarafından fotoğraflanarak kayda alınıyor. Belgenin sahibinin muafiyet kapsamında olan bir işte çalışmadığı saptandığı takdirdeyse kişiye cezai işlem uygulanıyor.

881 bin 639 vatandaşa belge verildi

Tam kapanma sürecinin başından bu yana 697 bin 599 kişi, yasaklardan muaf işyerlerinde çalışmak için izin aldı. 184 bin 40 vatandaş ise gerekli durumlar için seyahat izni aldı. Bu izinler, Alo 199 ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden hâlâ alınabilmekte; tabii sadece gerekli olduğu takdirde.