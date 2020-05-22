Seyahat İzni Verilen Kişi Sayısı 500.000'e Yaklaştı

Geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların belli kriterler çerçevesinde istedikleri bir yere seyahat edebileceklerini duyuran İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda seyahat izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla refakatçilerinin sayısını açıkladı.

Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, bu vatandaşlara bazı kriterlere uymak koşuluyla 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren tek yönlü istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiğini duyurmuştu.

Genelgede, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ‘Seyahat İzin Belgesi’ taleplerini 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan yapabilecekleri belirtilmişti. Yapılan duyurunun ardından seyahat izin başvurusunda bulunan kişilerin sayısında bir hayli artış oldu.

Başvurusu onaylananların sayısı 500 bine yaklaştı:

Son birkaç gündür, seyahat iznine onay verilen kişi sayısı, İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruluyordu. Bugün yapılan bilgilendirmedeyse 22 Mayıs 2020, saat 18.00 itibarıyla yanlarındaki refakatçilerle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen seyahat izin onayının 484.808 olduğu aktarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvuruları ile yanlarındaki refakatçileri dâhil izin verilen kişi sayısı: 484.808”

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, en az bir ay geri dönmemek koşuluyla istedikleri yere tek yönlü olarak gidebiliyor:

Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla birlikte sokağa çıkması kısıtlanmış 65 yaş ve üzeri vatandaşların, 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yanlarında bir refakatçiyle en az bir ay geri dönmemek koşuluyla istedikleri yere tek yönlü olarak gitmesine izin verilmesine karar verilmişti.

Bu doğrultuda 81 il valiliğine '65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi' konulu genelge gönderen bakanlık, Seyahat İzin Belgesi başvurularının elektronik ortamdan yapılabileceğini, izin başvurusu kabul edilenlereyse SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını duyurmuştu.