İçişleri Bakanlığı, Sokağa Çıkma Yasağı İddialarına Cevap

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı gelebileceği yönündeki iddialara cevap verdi. Çataklı bu haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Son dönemde dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüs pandemisi oldu. Özellikle son dönemde vaka sayıları ve alınan önlemler sık sık gündeme geldi.

Reuters’ta yayınlanan bir haberde Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebileceği ifade edilmişti. Bu haberin ardından “Acaba sokağa çıkma yasakları geri dönecek mi?” sorusu sık sık sorulmaya başlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla alakalı olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Çataklı paylaşımında, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı bu açıklamasıyla birdenbire gündeme bomba gibi düşen söylentilere de yetkili bir ağızdan cevap vermiş oldu. Reuters, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı iddiasında 'vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu' açıklamıştı.

Reuters’in iddiaları dikkat çekmişti

Reuters’a konuşan bir yetkiliye dayandırılan iddialarda, "Türkiye'de koronavirüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşünülüyor" denilmişti.

İsmi açıklanmayan yetkilinin toplam COVID-19 vaka sayısının açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı olduğunu söylediği ifade edilmişti. Bu kişinin “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” dediği öne sürüldü. İddiaya göre bu kısıtlamalar, ekonomiyi koruma amacıyla daha dar ölçekli olacak.

Son dönemde ülkemizdeki vaka sayılarının ciddi şekilde artış gösterdiği de biliniyor. Pazartesi günü açıklanan yeni vaka sayısı 2026 olmuştu. Pandemi süreci hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ileride yasaklar geri gelir mi?