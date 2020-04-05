İçişleri Bakanlığı'ndan Sokak Hayvanları İçin Genelge

Koronavirüs salgını insanlar üzerinde ciddi etkiler yaratırken bu salgından etkilenenler arasında sokak hayvanları da bulunuyor. Sosyal izolasyon ve alınan bazı önlemler sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, yayınladığı genelgeyle sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, insanlar başta olmak üzere tüm canlıların yaşam döngülerini değiştirmiş durumda. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen canlılardan biri de sokak hayvanları. Daha önce kurumlar, dernekler, restoranlar tarafından ya da bireysel olarak yiyecek ve su desteği yapılan sokak hayvanları, alınan koronavirüs tedbirleri sonrası yiyecek ve su bulmakta oldukça zorluk çekiyor.

Sokak hayvanlarına yardımlar belli bölgelerde sürse de yardımların ülke geneline yayılması ve koordineli bir şekilde yapılması, sevimli dostlarımızın da bu süreci atlatmasına katkı sunabilir. Bu durumun bilincinde olan İçişleri Bakanlığı, bugün bir adım atarak valiliklerden sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde 81 ilin valiliklerine gönderildi:

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden sonra gündelik hayatın olağan düzeni değişmiş; yiyecek ve içecek servisi yapılan yerlerin bazıları kapanmış ve hayvan barınaklarına yapılan bireysel yardımların oranı azalmıştı. Bundan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden sonra yapılacak çalışmalarla birlikte bu süreci daha kolay atlatabilecek.

Bakanlığın yayınladığı genelgede verilen talimatlarda vali/kaymakamlıklarla yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanarak yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Yetkililer, bundan sonraki süreçte başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.

Sokak hayvanlarının yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda da istekte bulunan İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreçte gerekli planlamaları yapmalarını, koordineli şekilde çalışmalarını ve uygulamanın eksiksiz şekilde hayata geçirilmesini talep etti.