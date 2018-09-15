İçişleri Bakanlığı, Sözleşmeli Bilişim Personeli Arıyor

İçişleri bakanlığı iki farklı daireye toplamda 72 kişilik bilişim personeli alımına başlıyor. E-devlet üzerinden başvuru yapacak adaylar arasından yazılı ve sözlü mülakatlardan başarılı olanlar seçilecek.

İçişleri Bakanlığı, bünyesinde çalışacak 72 bilişim personeli arıyor. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek bilişim personeli adaylarının en az üç yıllık deneyimi ve KPSS puanı olması bekleniyor. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda Bilgi İşlem Dair Başkanlığında çalışmak üzere 57, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmak üzere 15 bilişimci aranıyor.

Devletin sözleşmeli olarak alacağı bilişim personellerinin yazılım, yazılım tasarımı ve yazılım sürecinin yönetimi ya da büyük ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında hakim olmaları bekleniyor. Adaylardan aynı zamanda güncel yazılım dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge de başvuruda talep ediliyor.

Başvuru yapacak adayların dört yıllık ilgili lisans bölümünü bitirmeleri şartlar arasında. İçişleri bakanlığı başvuru yapabilecek adayların bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olması gerektiğini belirtiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü için başvurular 16-24 Ekim; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na başvurular ise 1-9 Ekim tarihinde yapılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün alımı için yazılı sınav tarihi 11 Kasım; sözlü sınav tarihi ise 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın yazılı sınavı 28 Ekim’de; sözlü sınavı ise 12-16 Kasım’da yapılacak. Bilişim personeli adayları, başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.