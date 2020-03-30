Türkiye’de Karantinaya Alınan Yerler Açıklandı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında karantina altına alınan yerleşim yerlerine dair bir açıklama yaptı. Toplamda 39 yerleşim yerinin karantina altına alındığı açıklandı.

Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren koronavirüs salgınından ülkemiz de etkilenmiş durumda. Bu nedenle diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki bazı yerleşim birimleri de karantinaya alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada karantina uygulamaları konusunda bilgi verilirken karantinaya alınan yerleşim yerleri de listelendi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması:

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır. Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

Karantina altına alınan yerleşim birimleri:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre karantina uygulamasına geçilen 39 yerleşim birimi şöyle:

Çanakkale (Çan / Maltepe Köyü)

Kütahya (Simav / Yeşildere Köyü)

Giresun (Çamoluk’ta Karadikmen Köyü)

Gümüşhane (Şiran / Yukarı Kulaca Köyü)

Bayburt (Aşağıçimağıl, Yukarıçimağıl Köyleri)

Rize (Kendirli Beldesi, Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe Köyleri)

Çankırı (Çerkeş’te Aliözü Köyü, Şabanözü Kamış Köyü)

Yozgat (Derbent Köyü, Çekerek Yukarıkarahacılı Köyü)

Sivas (Akıncılar / Şenbağlar, Koyunhisar / Boyalı ve Dilekli, Suşehri / Boyalıca ve Gökçekaş Köyleri)

Malatya (Darende / Ilıca Mahallesi, Arapgir / Eğnir Mahallesi)

Tunceli (Mazgirt’te Geçitveren Köyü)

Van (Başkale’de Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt Mezrası, Çaldıran’da Han Mahallesi)

Koronavirüsle etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için vatandaşlarımızın gerekmedikçe evlerinden çıkmaması gerekiyor. Bu nokta, yetkililerin açıklamalarında da sık sık vurgulanıyor.