İçişleri Bakanlığı'ndan Yılbaşı İçin Yeni Genelge

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yeni genelge ile yılbaşı döneminde şehirlerdeki kutlama/toplanma alanlarının turistler de dahil olmak üzere fiziksel erişime kapatılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri' başlıklı yeni bir genelge gönderdi. Söz konusu genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının, yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.

COVİD-19 ile mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine vesile olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiğinin ifade edildiği genelgedeki en dikkat çekici açıklamalar ise ülkemizde bulunan turistlerle ilgili oldu.

Şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanları, yılbaşında turistlere de kapalı olacak

Genelgeye göre 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10:00’a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir’de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

Turistler için de geçerli olacak bu sınırlamayla ilgili olarak genelgede, “sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye’de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu” ifade edildi.

81 ilin valiliği, söz konusu sınırlamalar dahilinde kamuoyunu zamanında bilgilendirme ve sınırlama getirilen süre boyunca ilgili yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu olacak.