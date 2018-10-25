Günümüzde iCloud ile ilgili dikkat çekici olaylar sık sık yaşanmakta.

Çevrimiçi platformlarda gizliliği büyük bir takıntı haline getirenler, aslında bakarsanız haksız da sayılmazlar. Tek kullanımlık telefon numaraları, tek kullanımlık mailler ve daha fazlası. Şimdi ise iCloud, farklı bir boyuta atladı ve takma ad kullanımını devreye soktu. Bu takma adlar, istediğiniz zaman etkinleştirilebilir ve istediğiniz zaman devre dışı bırakılabilir.

Şimdi, bununla ilgili ayarlamaları nasıl yapabileceğinize dair göz atalım. Önce icloud.com adresine gitmeniz ve oturum açmanız gerekli. Daha sonra 'Mail' uygulamasına giriş yapmalısınız.

Buradan, sağ alt taraftan dişli ayarlar menüsüne girin. Açılan menüden 'tercihler'e girin. Daha sonra 'hesap'lar kısmından sol tarafta bulunan 'bir takma ad ekle' kısmına giriş yapın.

Daha sonraki alanda, yeni takma adınız için bazı bilgileri doldurmanız istenecek. Temelde yeni bir mail oluşturacağınız için almak istediğiniz adın boşta olması gerekiyor.

Tüm bu ayrıntıları tamamlandıktan sonra, tamam alanına dokunun. İşlemlerin tamamlandığını bildiren bir ekran gelecek. Artık tek yapacağınız deneyip, test etmek.

Özellikle 2014 yılında pek çok ünlü kişinin hesaplarının hacklenmesi ve uygunsuz fotoğraflarının yayınlanması ile ilk kez duyulmaya başlayan iCloud skandalları, halen sık sık yaşanan bir problem. Bunun için alabileceğiniz diğer güvenlik önlemleri arasında cihazınızı kullanırken dikkatli olmak, güçlü şifreler belirlemek, çok önemli fotoğraflarınızı bu gibi bulut sistemlere yüklememek yer alıyor. Sizin için çalınması problem olabilecek dosyaları fiziksel bir depolama alanında tutmakta fayda var.