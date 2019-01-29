"Aldığım Pet Şişedeki Suyun Rengi 1 Haftada Değişti"

Geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde deprem etkisi yaratan, içme sularının duş dahi alınamayacak durumda olduğuna ilişkin araştırma sonrası yeni vahim haberler geliyor.

Her şey bu ayın başında, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde çalışan 4 akademisyenin yayımladığı bir çalışmayla başladı. 43 farklı içme suyu markası üzerinde yapılan araştırmada, suların bırakın içilecek durumda olmayı duş bile yapılmayacak kalitede olduğu ortaya çıkmıştı.

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Bugün de Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Tıraş, bir süpermarketten aldığı pet şişedeki suyun 1 haftada renginin değiştiğini ileri sürerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Aldığı üç şişe sudan birini içtiğini ve kalan suları hiçbir şekilde açmadan yerine bıraktığını belirtti. Yıllık izin sonrasında geri döndüğünde, suların çamur renginde olduğunu belirten Tıraş, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

İşte Tıraş'ın açıklamaları:

“Ben suları aldım ve iş yerinde masamın üzerine bıraktım. Daha sonra yıllık izne ayrıldım ve bir hafta sonra geldim. Bir tanesini açıp içtim yarısını. Daha sonra iş yerindeki suları bu halde rengi değişmiş şekilde gördüm. Bir tanesi açıp baktım diğer su şişesini açmadım. Bunları bize satıyorlar. Ben Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundum ve insanların bu suları alırken daha dikkatli olmalarını istiyorum.”