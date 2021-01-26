Bir zamanlar dünyanın en sık kullanılan mesajlaşma programlarından birisi olan ICQ, WhatsApp'ın gizlilik politikalarını değiştirmesinden sonra tekrar hayata döndü. Açıklanan verilere göre WhatsApp alternatifi olarak kullanılmaya başlanan ICQ, eskiye göre 35 kat daha fazla indirme sayısına ulaştı.

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmelerini değiştirmesi, sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde tepki toplamaya devam ediyor. Türkiye’de Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara geçiş yapılırken, Hong Kong yeni mesajlaşma uygulaması için bir zamanların popüler mesajlaşma programı ICQ’yu tercih etmeye başladı.

Wall Street Journal ve Sensor Tower’dan alınan bilgilere göre ICQ, eskiye göre 35 kat daha fazla indirilmeye başlandı. Uygulamanın indirilme sayısı 5 Ocak’ta sadece 200 iken, 12 Ocak’ta bu sayı 7 bine ulaştı.

ICQ üzerinden yapılan konuşmaların sayısı rekor kırdı

WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacak olması, Hong Kongluların hoş karşıladığı bir durum olmadı ve bu yüzden de tıpkı Türkiye’de olduğu gibi kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı.

Kullanıcı mesajlarını mahkeme kararı dışında hiçbir şekilde paylaşmayan ICQ, Hong Kongluların ilk tercihi oldu. Bir ICQ sözücüsü, uygulamada yapılan konuşmaların son 10 yılda yeni bir rekor kırdığını, bu dönemde yapılan indirmelerin 2020 senesinin son çeyreğinde yapılan indirme sayısını geçtiğini açıkladı.